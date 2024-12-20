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20 декабря 2024, 12:06 Читати українською

Падение биткоина и подорожание ASIC для майнинга: что нового на крипторынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Биткоин упал ниже $96 000

Вчера, 19 декабря, курс биткоина достигал отметки в $103 000, однако ночью первая криптовалюта рухнула ниже $96 000. На момент написания новости актив торгуется на уровне $97 800. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

За сутки цена биткоина снизилась на 3,73%, за неделю — на 2,40%. 25%) и Cardano (-9,13%).

Волатильность на крипторынку привела к росту объема ликвидаций около $1,2 млрд за 24 часа.

За последние сутки были ликвидированы позиции 36 336 трейдеров. Более $1 млрд потерь пришлось на лонг-позиции, около $151 млн — на шорт. млн и $223 млн соответственно.

К власти Нидерландов обратились с просьбой рассмотреть создание биткоин-резерва.

Глава отдела развития проекта Onramp Брем Канштейн обратился к правительству Нидерландов с просьбой рассмотреть создание стратегического биткоина-резерва. По его мнению, это поможет стране укрепить ее финансовую стабильность.

Письмо Канштейна адресовано министру финансов Элко Хайнену, исполнительному совету Нидерландского банка (DNB) и правительству в целом. В нем он расписывает недостатки текущей финансовой системы, риски инфляции и преимущества биткоина.

«Нынешняя система фиатных денег, включая евро, характеризуется безудержным созданием денег, высокой инфляцией и растущим долгом. Эта система достигла своих границ и в ближайшие годы ей грозит дальнейшее разрушение», — считает Канштейн.

Он видит решение этой проблемы в биткоине. По его словам, этот актив имеет фиксированное предложение, децентрализованное обеспечение, не выпускается, а потому не подконтролен ни одной стране.

Китайские ASIC подорожали на 30% на фоне ралли биткоина

Цены на оборудование для добычи криптовалют от китайских производителей значительно выросли.

Аналитики отметили, что причиной стало стремительное ралли биткоина и ожидание дальнейшего роста актива.

Напомним, что 16 декабря 2024 года первая криптовалюта обновила исторический максимум и достигла свыше $108 000.

Позитивная динамика криптовалюты привела к повышенному спросу на оборудование со стороны майнеров из разных стран. Если в первой половине 2024 года компании по добыче биткоина наращивали мощности для успешного преодоления халвинга, то во второй закупке происходили именно на фоне роста актива, считают эксперты.

В крупном китайском городе Шэньчжэнь продавцы майнинговых установок отмечают, что популярные Antminer S21 теперь продаются за $5 600, что на 30% дороже, чем в начале года.

Более мощные устройства Antminer S21 XP стоят $10 165, и они уже распроданы. На сайте Bitmain Antminer S21 доступен за $5 400 (или $3 780 со скидкой), но все устройства также раскуплены.

Среди главных покупателей оборудования выделяются майнеры из таких стран как США, Канада и россия.

Несмотря на запрет майнинга в Китае, экспорт оборудования остается легальным из-за Гонконга.

В 2024 году хакеры украли криптовалюты на $2,2 миллиарда

Сумма украденных в результате хакерских атак на криптоплатформы средств достигла $2,2 млрд в 2024 году, что на 21% выше по сравнению с прошлым годом. Число взломов превысило 300. Об этом говорится в отчете аналитиков компании Chainalysis.

В то же время, эксперты отметили, что с июля 2024 года наблюдается снижение темпов краж в криптоиндустрии.

В 2021—2023 годах жертвами злоумышленников были платформы DeFi-сектора, тогда как во II и III кварталах 2024 года целевыми для хакеров стали централизованные сервисы. мае и июле этого года.

Причиной почти 44% краж стала компрометация частных ключей. Для централизованных платформ обеспечения безопасности критически важен, поскольку они контролируют доступ к активам пользователей.

Хакеры, сфокусированные на изломах частных ключей, использовали мосты и миксеры для отмывания средств, в отличие от хакеров, использующих другие векторы атак. Последние выбирали децентрализованные платформы, отметили эксперты.

Аналитики также указали, что серьезной угрозой в киберпространстве остаются северокорейские злоумышленники.

По подсчетам экспертов, в 2024 году они похитили около $1,34 млрд, что почти на 103% больше, чем показатель прошлого года. Кроме того, эта сумма составляет 61% от общего числа похищенных активов за год вследствие всех зафиксированных аналитиками инцидентов.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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