Курс валют на 20 декабря: евро в банках подешевел на 20 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже прибавил 1 копейку. Евро потерял 10 копеек в покупке и 8 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,70−42,20 грн. Евро покупают за 43,50 грн, а продают за 44,15 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,02−42,07, евро — 43,80−44,07 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,85−41,87 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,45−43,46 грн/евро.

Присоединяйтесь к multi валюте. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту