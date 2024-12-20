За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 2 200 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 770420 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 19 декабря: 2 200 российских оккупантов, 8 танков и 79 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 770420 (+2200) человек,
- танков — 9584 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 19823 (+24) ед,
- артиллерийских систем — 21220 (+42) ед,
- РСЗО — 1256 (+0) ед,
- средства ПВО — 1027 (+1) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 20600 (+79),
- крылатые ракеты — 2943 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 31793 (+115) ед,
- специальная техника — 3662 (+6).
Источник: Минфин
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