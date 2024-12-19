Банк Англии сохранил процентную ставку на уровне 4,75%

Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии сохранил основную процентную ставку на уровне 4,75%, хотя инфляция выросла до 2,6%, превысив целевой показатель в 2%. Об этом сообщает АР.

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Что известно

Комитет, который последовательно снижал ключевую ставку в ноябре, придерживается осторожной позиции, поскольку снижение стоимости заимствований может усилить инфляцию.

Это решение разочаровало многие испытывающие трудности сектора британской экономики, которым помогли бы более дешевые кредиты на фоне слабого роста.

Британская экономика сокращается второй месяц подряд.