К закрытию межбанка курс доллара снизился на 12 копеек в покупке и в продаже. Евро также подешевел на 12 копеек в покупке и в продаже.
Курс валют на вечер 19 декабря: на межбанке доллар и евро ушли вниз
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Открытие 19 декабря
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Закрытие 19 декабря
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Изменения
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41,97/41,99
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41,85/41,87
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12/12
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43,63/43,64
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43,51/43,52
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12/12
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,70−42,20 грн. Евро покупают за 43,60 грн, а продают за 44,35 грн.
В обменниках доллар торгуется за 42,02−42,06, евро — 43,90−44,15 грн.
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Источник: Минфин
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