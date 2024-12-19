Курс валют на вечер 19 декабря: на межбанке доллар и евро ушли вниз

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 12 копеек в покупке и в продаже. Евро также подешевел на 12 копеек в покупке и в продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валюта Открытие 19 декабря Закрытие 19 декабря Изменения доллар 41,97/41,99 41,85/41,87 12/12 евро 43,63/43,64 43,51/43,52 12/12

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,70−42,20 грн. Евро покупают за 43,60 грн, а продают за 44,35 грн.

В обменниках доллар торгуется за 42,02−42,06, евро — 43,90−44,15 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.