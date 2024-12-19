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19 декабря 2024, 16:44 Читати українською

Рада приняла упрощение получения компенсации за уничтоженное на оккупированных территориях имущество

Верховная рада во втором чтении одобрила законопроект № 11161 об изменениях в порядке компенсаций за уничтоженное на оккупированных территориях имущество. Документ упрощает получение выплат. Об этом сообщает заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Верховная рада во втором чтении одобрила законопроект № 11161 об изменениях в порядке компенсаций за уничтоженное на оккупированных территориях имущество.
Фото: depositphotos

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«За» законопроект проголосовало 292 народных депутата.

Согласно документу, заявление на компенсацию можно будет подать по специальной процедуре, не предоставляя фото- или видеодоказательств повреждений. Также не предусмотрено физическое освидетельствование объектов.

Как отмечают авторы проекта, после начала полномасштабной войны 4,9 млн внутренне перемещенных лиц были вынуждены переместиться в новые общины. В результате боевых действий и временной оккупации, ими было потеряно их имущество, в том числе недвижимое.

В отличие от жителей деоккупированных территорий, ВПЛ с территорий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся активные боевые действия или временно оккупированных российской федерацией, не имеют возможности доказать факт разрушения или повреждения своего недвижимого имущества, без такой процедуры отсутствует возможность рассчитывать на дальнейшую компенсацию своего имущества", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, эта инициатива направлена на содействие интеграции внутренне перемещенных лиц в общины, стимулируя их оставаться в Украине и восстанавливать свою жизнь здесь.

Страхование жилья от последствий «прилета»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Bitcoin
Bitcoin
19 декабря 2024, 17:46
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Только денег нет, но вы держитесь. Закон принять ума много не нужно. Все, как обычно. И это печально.
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