Украинская экономика, впервые с начала большой войны, превосходит российскую

Экономика Украины испытывает серьезные трансформации. Несмотря на снижение ВВП на 25% по сравнению с 2021 годом, страна демонстрирует экономический рост, что составляет 4% в 2024 году. Стабильность национальной валюты и низкие процентные ставки контрастируют с российской экономикой, столкнувшейся с серьезными проблемами: прогнозируемый рост ВВП россии — всего 0,5−1,5% в 2025 году, а ставки достигли 23%.

Украина также сталкивается с энергетическими проблемами из-за разрушения инфраструктуры в результате российских атак. Впрочем, благодаря импорту энергии и альтернативным источникам дефицит снизился, и в 2025 году ожидается его снижение до 6%.

Недостаток рабочей силы, вызванный мобилизацией и эмиграцией, остается проблемой для предприятий. Количество вакансий в Украине выросло, но конкуренция на рынке труда уменьшилась, что приводит к росту заработных плат.

Финансирование предприятий, особенно малых фермеров, остается проблемой. Ожидается, что дефицит бюджета в 2025 г. составит 20% ВВП. Тем не менее международная помощь помогает покрыть часть этого дефицита.

Рост экономики Украины

По итогам 10 месяцев 2024 г. экономика Украины выросла на 4,2%. Однако в октябре темп роста замедлился до 1,3% по сравнению с 3,8% в сентябре.

Международный валютный фонд прогнозирует, что по итогам 2024 г. ВВП Украины увеличится на 3%, а уровень инфляции составит 9%. Ранее прогноз Фонда предполагал рост ВВП в пределах от 2,5 до 3,5%, а инфляцию — на уровне 8%.

Министерство экономики ожидает, что прирост ВВП в 2024 году составит 3,5% (снижен прогноз по сравнению с предыдущим значением 4,6%). Прогнозируется, что потребительские цены вырастут на 5,4% в год, а в декабре по сравнению с декабрем 2023 года инфляция достигнет 7,9% (ранее предполагалось 8,5% и 9,7%).

На основе последнего Инфляционного отчета, Национальный банк Украины прогнозирует рост реального ВВП на 4% в 2024 году и повышение Индекса потребительских цен до 9,7% до конца года.