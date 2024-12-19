Нацкомиссия установила тарифы для Укрэнерго на следующий год. Рост составляет 30%

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила тарифы Укрэнерго на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерскому управлению в 2025 году.

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Как изменится тариф

Тариф на передачу увеличится с 528,57 грн/МВт-ч до 686,23 грн/МВт-час (для предприятий «зеленой» электрометаллургии — 359,55 грн/МВт-ч).

Тариф на диспетчеризацию установили на уровне 98,97 грн/МВт-час (сейчас — 104,57 грн/МВт-час).

«Впервые за последние четыре года тарифы на передачу учитывают почти полный объем возложенных на компанию специальных обязанностей. Принятие этого тарифа обеспечит прекращение наращивания задолженности компании на рынке электрической энергии», — сказал временный руководитель Укрэнерго Алексей Брехт.

В то же время представители энергоемкой промышленности, принявшие участие в заседании НКРЭКУ, выступили категорически против повышения тарифа.