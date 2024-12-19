Совладелец АТБ покупает производителя стройматериалов Аэрок за почти 2 миллиарда

Компания совладельца сети магазинов АТБ Геннадия Буткевича выиграла аукцион по приватизации ООО «Аэрок». Об этом свидетельствуют данные Prozorro.Продажи, сообщает Liga.net.

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Компания-победитель «Трайдент Геоинвест Украина» предложила за Аэрок 1,89 млрд грн при стартовой цене 965 млн.

На Аэрок также претендовали Икрам Джавадов (ООО «ПИК», 1,61 млрд грн) и Томаш Фиала (ООО «ДК БЦ1», 1,54 млрд грн).

ООО «Аэрок» — один из ключевых игроков на украинском рынке газобетона, ранее принадлежавшее россиянину Андрею Молчанову. Владеет двумя заводами в Украине: в Обухове и Березане Киевской области, не работающими с июля 2022 года. Также у компании есть недостроенный завод в городе Стрый Львовской области.

Будущий покупатель должен сохранить основной вид деятельности компании, выплатить долги перед работниками и бюджетом и не допустить сокращений в течение полугода. Общая сумма долгов составляет 110,8 млн. грн.

Напомним

В октябре 2023 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила законность решения о национализации компании Аэрок, конечным владельцем которой является группа ЛСР российского олигарха Андрея Молчанова.