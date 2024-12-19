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19 декабря 2024, 16:00 Читати українською

Dogecoin или Shiba Inu? Почему этот вопрос теряет актуальность с выходом мемтокена по цене $0.10 на арену

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Пока Биткоин превышает отметку в $108,000, а альткоины достигают новых высот, рынок мемтокенов стремительно меняется. Противостояние между Dogecoin и Shiba Inu уходит на второй план, уступая место новому игроку с ценой $0.10, готовому переопределить ожидания инвесторов и стать звездой криптомира.

XYZVerse: Мемтокен, объединяющий спортивных фанатов
XYZVerse — новый мемтокен, который объединяет поклонников спорта из разных дисциплин, стремясь превзойти предыдущие токены благодаря уникальному сочетанию мем-культуры и спортивного энтузиазма.

Победа Трампа вызывает хаос на рынке криптовалют: мемтокен $XYZ готов к взрывному росту на 99,900%

Изображение выглядит как Человеческое лицо, мультфильм, иллюстрация, искусствоАвтоматически созданное описание
Победа Дональда Трампа на выборах вызвала тектонический сдвиг на крипторынке, задав новый курс для беспрецедентного роста. Пока основные криптовалюты демонстрируют незначительные двухзначные приросты, мемтокены захватывают внимание инвесторов.

Недавний скачок PNUT на 4,500%? Взрыв FRED на 6,000%? Это уже история, похороненная под обломками краткосрочного ажиотажа. Эти токены не выдержали давления продаж, оставив инвесторов сожалеть о своей жадности. Но криптовалютная арена не прощает слабости — новый титан готовится побить все рекорды прибыли и продемонстрировать ошеломляющий рост на 99,900%.

XYZ: Непобежденный чемпион мемтокенов

$XYZ выходит на арену, чтобы свергнуть легенды мемтокенов
Познакомьтесь с $XYZ — первым в мире мемтокеном для спортивных энтузиастов и настоящих криптоинвесторов, готовых к 1000-кратной прибыли. Это токен для тех, кто живёт адреналином от соревнований.

С приходом Трампа на политическую арену крипторынок готов к взрыву, а конкуренция становится ещё жестче. Только сильнейшие токены выживут в этом беспощадном мире. Новый этап криптоэры ждёт тех, кто готов к риску, таких как Джо Роган и Дана Уайт, которые с гордостью поддержат команду Трампа. Это время для настоящих «жёстких» токенов, оставляя в прошлом слабые мемтокены.

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С духом спорта токен $XYZ становится главным претендентом на лидерство, готовым уничтожить конкурентов и взлететь на Луну вместе с миссией Илона Маска. $XYZ движется к пьедесталу победителей, становясь символом для тех, кто живёт спортом и криптовалютами.

$XYZ уже приносит результаты ещё до официального запуска
Предпродажа $XYZ уже в разгаре, позволяя приобрести токен по специальной цене.

  • Цена запуска: $0.0001

  • Текущая цена: $0.001
    За несколько месяцев $XYZ уже вырос более чем на 1000%!

Следующий этап: $0.001333 (плюс 33% прироста)
Целевая цена: $0.1

С момента запуска до генерации токена $XYZ стремится к ошеломляющему росту на 99,900%! Если вы не участвуете — вы вне игры. Предпродажа $XYZ проходит с молниеносной скоростью, как нокаут чемпиона.

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Dogecoin (DOGE)
Dogecoin демонстрирует значительные изменения за последние шесть месяцев, увеличившись на 207.62%. За последний месяц цена выросла на 4.58%, показывая устойчивый рост. Однако за последнюю неделю цена снизилась на 2.81%, что говорит о краткосрочной волатильности.

Текущая цена колеблется между $0.36 и $0.46, оставаясь около 10-дневной и 100-дневной скользящих средних ($0.38 и $0.40). Индекс относительной силы (RSI) составляет 36.39, что указывает на недоперегретость и возможный рост. Если Dogecoin преодолеет ближайший уровень сопротивления в $0.51, он может достичь второго сопротивления в $0.616 (+34%). Если же цена упадёт ниже поддержки в $0.31, она может снизиться до $0.21 (-41%).

Shiba Inu (SHIB)
Shiba Inu за последнюю неделю потеряла около 6%, но за месяц показала небольшой прирост на 3%. За последние шесть месяцев рост составил около 42%.

Текущие уровни:

  • Торговый диапазон: $0.00002396-$0.00003200

  • RSI: 34.51 (приближается к зоне перепроданности)

  • Поддержка: $0.00002006 (-16% возможного падения)

  • Сопротивление: $0.00003614 (+13% возможного роста)

Эти показатели указывают на осторожный прогноз, но шестимесячный рост свидетельствует о долгосрочном потенциале.

Вывод
Хотя DOGE и SHIB остаются сильными игроками, уникальный спортивный подход $XYZ выделяет его как следующий важный мемтокен в ожидании бычьего рынка 2024 года.

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Источник: Минфин
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