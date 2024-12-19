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19 декабря 2024, 13:16 Читати українською

Криптовалютный рывок к созданию богатства: DOGEN обходит DOT и POL, приближаясь к целевой цене $15

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Новый игрок на крипторынке стремительно набирает популярность, привлекая внимание инвесторов. DOGEN набирает обороты, превосходя уже устоявшиеся токены, такие как DOT и POL. Смелые прогнозы предполагают, что стоимость DOGEN может достичь $15, что делает эту цифровую валюту настоящим прорывом. Возможно, это следующий шаг к созданию богатства?

DOGEN: Ультимативный мемтокен для настоящих альфа-лидеров

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Представьте себе жизнь мечты — роскошные автомобили, внушительные суммы денег и женщины, от которых невозможно отвести глаз. Это стиль жизни DOGEN!

Если вы тот, кто всегда стремится достичь нового уровня, вам определенно стоит обратить внимание на DOGEN. Этот мемтокен создан для настоящих альфа-лидеров, которые привыкли побеждать.

💎 Держи как зверь, доминируй на рынке 💎

DOGEN готов к взлету! Ожидается 700% рост ещё до завершения предпродажи — и это только начало. DOGEN на пути к невероятным тысячекратным доходам, которые делают мемтокены трендом сезона. Успей войти в проект на ранних стадиях и наблюдай, как другие пытаются догнать, пока ты уже на вершине!

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⚡️ Пропустили WIF, Popcat или Ponke? ⚡️

DOGEN — новый альфа на блокчейне Solana, вместе с такими громкими именами, как BONK, WIF и Popcat, каждый из которых в своё время демонстрировал 1000% роста.

Сейчас DOGEN пока остаётся недооценённым, но скоро установит новые рекорды в этом бычьем рынке. Не упустите свой шанс стать частью этой истории успеха.

Присоединились к DOGEN? Отлично, потому что они запускают эирдроп! Просто активничайте в соцсетях, накапливайте токены на предпродаже и начните создавать свою армию DOGEN, используя реферальную ссылку. За каждого привлечённого участника вы получите солидные 20% от их Golden Points при покупке токенов.

Так чего же вы ждёте? Присоединяйтесь к DOGEN и доминируйте в криптомире! 🚀

Сильный импульс Polkadot (DOT) сигнализирует о возможном прорыве

Polkadot (DOT) за последний месяц вырос более чем на 50%, демонстрируя мощный восходящий тренд. На текущий момент торгуясь в диапазоне от $7 до $10, DOT приближается к уровню сопротивления в районе $12. Прорыв этого уровня может подтолкнуть цену к следующей цели — $15. Индекс относительной силы (RSI) чуть выше 30 указывает на возможное состояние перепроданности, что делает DOT кандидатом на отскок. Несмотря на незначительное снижение на 2% за последнюю неделю, общий тренд остаётся положительным. Простые скользящие средние указывают на дальнейший рост. С приближением сезона альткоинов Polkadot может показать существенные результаты.

Polygon (POL) готов к ралли на фоне бычьих индикаторов

Polygon (POL) демонстрирует признаки возможного роста. Торгуясь в диапазоне от $0.52 до $0.71, токен близок к уровню сопротивления в $0.80. RSI на уровне около 31 указывает на перепроданность, что намекает на возможный отскок. Низкие уровни стохастики укрепляют эту перспективу. Прорыв выше $0.80 может привести к следующему уровню сопротивления в $0.98, что принесёт значительные доходы от текущих цен. Несмотря на снижение на 5% за последнюю неделю, впечатляющий рост на 38% за месяц свидетельствует о восходящей динамике. С приближением сезона альткоинов Polygon может ожидать существенного роста.

Вывод

DOGEN выделяется как символ амбиций и успеха, привлекая тех, кто стремится к роскоши и процветанию. С ожидаемым ростом на 700% до конца предпродажи и потенциально крупной прибылью в этом сезоне альткоинов DOGEN превосходит DOT и POL в краткосрочной перспективе. Вдохновлённый успехом известных токенов, DOGEN строит сильное сообщество лидеров рынка.

Сайт https://dogen.meme

Источник: Минфин
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