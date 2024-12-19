Юань поднялся на четвертое место по объему мировых платежей через SWIFT

В ноябре 2024 года юань поднялся на одну позицию и стал четвертой валютой в мире по объему использования в глобальных платежах, свидетельствуют данные SWIFT.

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Как изменилась доля валют

По сравнению с октябрем доля китайской национальной валюты увеличилась до 3,89% с 2,93%. В октябре юань находился на пятом месте, куда он сместил в ноябре японскую йену — ее доля снизилась с 3,91% до 3,44%.

«Стоимость платежей в юанях увеличилась на 22,12% по сравнению с октябрем 2024 года, в то время как в целом по всем валютам платежи снизились на 8,09%», — говорится в материалах SWIFT.

По объему международных платежей за исключением Еврозоны юань занял пятое место с долей 3,02% (месяцем ранее он занимал в этом рэнкинге шестое место).

В тройке самых популярных валют для международных расчетов изменений не произошло — первое место занимает доллар США, за ним следуют евро и фунт стерлингов.

Согласно данным мониторинга SWIFT, доля американской валюты выросла до 47,68% с 47,04%. Доли евро и фунта стерлингов, наоборот, понизились — до 22,29% и 7,27% соответственно.