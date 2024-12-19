В четверг на наличном рынке курс доллара прибавил 5 копеек в покупке и 10 копеек в продаже. Евро потерял в покупке 10 копеек и прибавил 4 копейки в продаже.
Курс валют на 19 декабря: доллар в банках подорожал
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках добавил 1 копейку в покупке и 5 копеек в продаже. Евро потерял 28 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,70−42,20 грн. Евро покупают за 43,60 грн, а продают за 44,37 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,06−42,13, евро — 43,97−44,30 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,97−41,99 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,63−43,64 грн/евро.
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Источник: Минфин
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