Курс валют на 19 декабря: доллар в банках подорожал

В четверг на наличном рынке курс доллара прибавил 5 копеек в покупке и 10 копеек в продаже. Евро потерял в покупке 10 копеек и прибавил 4 копейки в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках добавил 1 копейку в покупке и 5 копеек в продаже. Евро потерял 28 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,70−42,20 грн. Евро покупают за 43,60 грн, а продают за 44,37 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,06−42,13, евро — 43,97−44,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,97−41,99 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,63−43,64 грн/евро.

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