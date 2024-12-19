В ноябре украинский автопарк пополнили более 5,2 тыс. авто с дизельными двигателями, что на треть меньше, чем в прошлом. Об этом сообщает Укравтопром.
В Украине спрос на дизельные авто за год упал на треть
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Из них 1,5 тыс. автомобилей новых (+36%) и более 3,7 тыс. б/у, ввозимых из-за границы (-45%).
Так, на рынке новых легковых автомобилей дизельные авто охватили 29%, против 20,5% в ноябре 2023 года. В то же время среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составляла 25%, что на 6% меньше, чем в прошлом, а их средний возраст составил 10,4 года.
К лидерам новых дизельных легковушек попали:
- Renalt Duster — 420 авто;
- Volkswagen Tiguan — 181;
- Toyota Hilux — 152;
- Toyota Land Cruiser Prado — 122;
- Skoda Kodiaq — 109
В пятерку лидеров среди импортируемых подержанных дизельных авто вошли:
- Renault Megane — 316 автомобилей;
- Skoda Octavia — 252;
- Nissan Qashqai — 234;
- Volkswagen Passat — 229;
- Volkswagen Golf — 150.
Источник: Минфин
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