В Украине спрос на дизельные авто за год упал на треть

В ноябре украинский автопарк пополнили более 5,2 тыс. авто с дизельными двигателями, что на треть меньше, чем в прошлом. Об этом сообщает Укравтопром.

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Из них 1,5 тыс. автомобилей новых (+36%) и более 3,7 тыс. б/у, ввозимых из-за границы (-45%).

Так, на рынке новых легковых автомобилей дизельные авто охватили 29%, против 20,5% в ноябре 2023 года. В то же время среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составляла 25%, что на 6% меньше, чем в прошлом, а их средний возраст составил 10,4 года.

К лидерам новых дизельных легковушек попали:

Renalt Duster — 420 авто;

Volkswagen Tiguan — 181;

Toyota Hilux — 152;

Toyota Land Cruiser Prado — 122;

Skoda Kodiaq — 109

В пятерку лидеров среди импортируемых подержанных дизельных авто вошли: