НБУ признал небезупречной деловую репутацию ФК «Капитал Джиринг» и ФК «Финууниверсал». Какая причина

Национальный банк признал небезупречной деловую репутацию ООО «ФК «Капитал Джиринг» и ООО «ФК «Финууниверсал» и их владельцев из-за скрытых связей с рф. Соответствующее решение НБУ принял 16 декабря, сообщается на сайте регулятора.

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Какие основания

Основанием для них стало получение от государственных органов специального назначения подтверждения фактов наличия у владельца существенного участия ООО «ФК «Капитал Джиринг» Дмитрия Мурахвера налогового резидентства рф и наличия у владельца существенного участия ООО «ФК «Финууниверсал» Виталия Кропачева гражданства рф.

В Нацбанке напомнили, что это наличие у собственников гражданства или налогового резидентства россии является признаком небезупречной деловой репутации как для них, так и для принадлежащих им финансовых компаний.

В то же время, эти финансовые компании предоставляли Нацбанку недостоверную информацию о том, что их владельцы существенного участия не имеют гражданства и/или налогового резидентства россии, что также является признаком небезупречной деловой репутации.

«Национальный банк в дальнейшем будет осуществлять в отношении ООО «ФК «Капитал Джиринг» и ООО «ФК «Финуниверсал» действия, связанные с признанием деловой репутации финансовых компаний и их владельцев небезупречной», — добавили в Нацбанке.