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19 декабря 2024, 10:00 Читати українською

Этот конкурент Cardano достигнет $10, пока ADA пытается вернуть максимумы 2021 года — цена всего $0.001333

Криптовалютный рынок разогревается, и альткоины стремительно достигают новых высот. В это время новый претендент набирает обороты, обгоняя известные сети, которые ещё не вернули свои прежние позиции. С ценой, составляющей лишь долю цента, эта блокчейн-платформа привлекает внимание инвесторов, ищущих следующую значимую возможность в мире децентрализованных технологий.

Представляем XYZVerse (XYZ) — инновационный мемтокен, объединяющий спортивных энтузиастов и стремящийся к экспоненциальному росту, сочетая культуру мемов с увлечением спортом по всему миру.

Заработай с XYZ: новый тяжеловес среди мемтокенов

Фанаты в восторге! Токен XYZ выходит на криптовалютный ринг, нанося удары конкурентам — бесполезным монетам, бессмысленным ферминг-схемам и мошенническим проектам. Как настоящий чемпион, этот первый в мире спортивный мемтокен уверенно преодолел медвежий рынок и не собирается останавливаться. С прогнозируемым ростом на 9,900%, XYZ имеет все шансы оставить таких триумфаторов 2024 года, как BOME и WIF, далеко позади.

💰 Управляй игрой и зарабатывай, пока другие играют 💰
XYZ — это не просто участник игры мемтокенов; это создание идеального поля для игры в рамках экосистемы XYZVerse, где энергия спорта соединяется с драйвом мем-культуры.

С дорожной картой, включающей развлекательные dApps, рынки прогнозов и возможности для ставок на спорт, XYZ готов привлечь миллионы азартных игроков, желающих присоединиться к действию.

Вспомните торговый объем Polymarket в $1 млрд во время выборов в США. XYZ планирует ещё больший успех в GameFi, давая своим участникам шанс получить прибыль от идеального сочетания мемтокенов, спортивного хайпа и массового принятия криптовалют.

💥 Пропустили суперцикл мемтокенов? 💥

Используя растущий сегмент ставок, XYZ готов стать лучшим мемтокеном. Взлет BOME на 5,000% и годовой рост WIF на 1,000% теперь остаются лишь историей, ведь XYZ готов к взрыву с ростом более 9,900% от текущей цены. Входите в игру раньше, чтобы закрепить своё место — сейчас недооценённый XYZ готовится установить новые рекорды!

🥇 Объединение сообщества и обеспечение победы 🥇

XYZVerse станет ключевым игроком этого бычьего рынка, давая сообществу возможность управлять развитием экосистемы. Активные участники будут получать токены XYZ через эирдропы в качестве награды за свою преданность.

С устойчивой токеномикой и планами размещения на CEX/DEX, XYZ имеет все шансы на успех. Стабильный доход и постоянное сжигание токенов помогут поддерживать стабильную цену и процветающее сообщество.

>> Пресейл XYZ уже открыт — не пропустите этот шанс на рост на 9,900%! <<

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) демонстрирует восходящий тренд в последнее время. За последнюю неделю его цена выросла на 8.86%, а за месяц — на 47.30%. За последние шесть месяцев ADA показал значительный рост на 183.90%, что свидетельствует о росте интереса инвесторов.

Текущий ценовой диапазон ADA составляет $0.94-$1.22, что выше 10-дневной ($1.09) и 100-дневной ($1.08) простых скользящих средних. RSI на уровне 53.92 указывает на нейтральные условия, оставляя место для дальнейшего роста.

Если ADA сохранит восходящий импульс, он может протестировать ближайший уровень сопротивления на $1.35. Прорыв этого уровня может направить цену к $1.63. В то же время ближайшая поддержка находится на уровне $0.78, что означает возможное снижение на 15%.

Заключение

Хотя ADA демонстрирует обнадёживающий рост, XYZ выделяется благодаря уникальной концепции, объединяя спортивных фанатов и стремясь к росту на 20,000%, что делает его яркой звездой на бычьем рынке 2024 года.

Подробнее о XYZVerse (XYZ)на сайте компании.

Источник: Минфин
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