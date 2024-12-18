Суд Евросоюза оставил под санкциями Дерипаску и два российских банка

В среду, 18 декабря, суд Европейского Союза в Люксембурге отклонил иски российского мільярдера Олега Дерипаски, Росбанка и Тинькофф-банка, оспаривавших санкции, введенные против них в связи с агрессией россии в Украине. Об этом сообщает DW.

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Все три апелляции были отклонены по всем пунктам, включая требование Дерипаски компенсировать ему моральный ущерб от санкций выплатой суммы в 1 млн евро.

Дерипаска в 2022 году подпал под санкции ЕС в рамках санкций за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а затем в 2024 году — под санкции за обход предыдущих санкций и материальную поддержку российского правительства.

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