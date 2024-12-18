К закрытию межбанка курс доллара вырос на 9 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже. Евро выросло на 10 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 18 декабря: гривна падает на межбанке
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Открытие 18 декабря
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Закрытие 18 декабря
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Изменения
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41,88/41,93
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41,97/41,99
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9 /6
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43,96/44,00
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44,06/44,06
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10/6
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,65−42,10 грн. Евро покупают за 43,70 грн., а продают за 44,33 грн.
В обменниках доллар торгуется за 42,05−42,08, евро — 44,25−44,40 грн.
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Источник: Минфин
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