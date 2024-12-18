Великобритания ввела санкции против ключевой компании в секретной сети нефтеторговли рф — WSJ

Великобритания ввела санкции против секретной нефтяной торговой компании, которую она охарактеризовала как ключевое звено российского нефтяного рынка. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Во вторник Великобритания внесла в список санкций компанию 2Rivers, базирующегося в Дубае трейдера сырьевых товаров и руководимого группой бизнесменов из Азербайджана.

Это решение запрещает британским компаниям и гражданам, независимо от их места жительства, перемещать средства компании или совершать сделки с ее имуществом и другими активами.

В список также внесли компанию Coral Energy, которая до лета называлась так, пока не сменила ее на 2Rivers, чтобы отойти от репутации связанной с российской нефтью. Компания ранее заявляла, что перестала торговать российской нефтью в конце 2022 года.

Офис премьер-министра Кира Стармера отметил, что эти компании являлись «ключевыми звеньями в организации торговли драгоценной нефтью Путина», а санкции направлены на ограничение «нефтяных доходов, которые ему так отчаянно нужны для ведения его незаконной войны».

Что говорят в 2Rivers

Представитель 2Rivers заявила, что компания будет оспаривать санкции в юридическом и дипломатическом порядке.

По ее словам, действия Великобритании «не учитывают текущую структуру, руководство и операционную деятельность компании после значительных изменений за последний год и полного выхода из торговли российской нефтью».

Компания обвинила в своей репутации торговли российской нефтью бывших сотрудников в Москве, которые, как утверждается, продолжали использовать ее без разрешения.

Во вторник 2Rivers заявила, что придерживается «высоких стандартов честности, соответствия и операционного совершенства».

Великобритания является центром международных банков, страховых компаний и юридических фирм, обслуживающих нефтяную отрасль. Санкции, вероятно, ограничат доступ 2Rivers к западной финансовой системе как в Британии, так и за ее пределами.

Эти санкции были введены через день после того, как Европейский Союз ввел ограничения против десятков судов, компаний и лиц, обвиняемых в финансировании, поддержке или получении доходов от войны в Украине.