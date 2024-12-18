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18 декабря 2024, 18:35 Читати українською

Великобритания ввела санкции против ключевой компании в секретной сети нефтеторговли рф — WSJ

Великобритания ввела санкции против секретной нефтяной торговой компании, которую она охарактеризовала как ключевое звено российского нефтяного рынка. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Великобритания ввела санкции против секретной нефтяной торговой компании, которую она охарактеризовала как ключевое звено российского нефтяного рынка.
Фото: pixabay.com

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Во вторник Великобритания внесла в список санкций компанию 2Rivers, базирующегося в Дубае трейдера сырьевых товаров и руководимого группой бизнесменов из Азербайджана.

Это решение запрещает британским компаниям и гражданам, независимо от их места жительства, перемещать средства компании или совершать сделки с ее имуществом и другими активами.

В список также внесли компанию Coral Energy, которая до лета называлась так, пока не сменила ее на 2Rivers, чтобы отойти от репутации связанной с российской нефтью. Компания ранее заявляла, что перестала торговать российской нефтью в конце 2022 года.

Офис премьер-министра Кира Стармера отметил, что эти компании являлись «ключевыми звеньями в организации торговли драгоценной нефтью Путина», а санкции направлены на ограничение «нефтяных доходов, которые ему так отчаянно нужны для ведения его незаконной войны».

Что говорят в 2Rivers

Представитель 2Rivers заявила, что компания будет оспаривать санкции в юридическом и дипломатическом порядке.

По ее словам, действия Великобритании «не учитывают текущую структуру, руководство и операционную деятельность компании после значительных изменений за последний год и полного выхода из торговли российской нефтью».

Компания обвинила в своей репутации торговли российской нефтью бывших сотрудников в Москве, которые, как утверждается, продолжали использовать ее без разрешения.

Во вторник 2Rivers заявила, что придерживается «высоких стандартов честности, соответствия и операционного совершенства».

Великобритания является центром международных банков, страховых компаний и юридических фирм, обслуживающих нефтяную отрасль. Санкции, вероятно, ограничат доступ 2Rivers к западной финансовой системе как в Британии, так и за ее пределами.

Эти санкции были введены через день после того, как Европейский Союз ввел ограничения против десятков судов, компаний и лиц, обвиняемых в финансировании, поддержке или получении доходов от войны в Украине.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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