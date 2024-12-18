Пенсионное удостоверение теперь в «Дие»

На днях Пенсионный фонд реализовал новый сервис, позволяющий пенсионерам получить е-пенсионное удостоверение, отображаемое в приложении «Дия». Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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«Е-пенсионное удостоверение — это электронный документ, подтверждающий факт назначения пенсии и не требующий дополнительного предъявления пенсионного удостоверения в бумажной форме. По желанию человек, которому назначена пенсия, может получить пенсионное удостоверение исключительно в электронной форме без изготовления бумажного», — рассказал председатель правления Пенсионного фонда Евгений Капинус.

Сформировать такой е-документ можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или обратившись в ближайший сервисный центр Фонда.

Е-пенсионное удостоверение можно получить значительно быстрее бумажного варианта, обычно через несколько дней с момента обращения.

Для формирования и использования е-пенсионного удостоверения человеку нужно знать свой регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, установить мобильное приложение «Дия» и пройти электронную идентификацию и аутентификацию.

Как отметил Капинус, даже без дополнительного анонсирования этого сервиса на сегодняшний день уже сгенерировано 689 новых е-пенсионных удостоверений.

Кому может быть полезен новый сервис

Пенсионерам, которые находятся за границей и не могут посетить Украину для получения бумажного удостоверения.

Пенсионерам, которые по разным причинам не могут получить документ в сервисных центрах Фонда.

Три варианта удостоверения

Итак, на сегодняшний день в Украине существует уже три варианта пенсионного удостоверения:

традиционное бумажное пенсионное удостоверение, которое можно получить, заполнив в сервисном центре Пенсионного фонда анкету или отправив заявление на изготовление документа через вебпортал электронных услуг Фонда или мобильное приложение «Пенсионный фонд»;

электронное пенсионное удостоверение в виде платежной карты, выдаваемое АО «Ощадбанк»;

е-пенсионное удостоверение.

«Е-пенсионное удостоверение может быть сформировано при наличии в Реестре застрахованных лиц сведений о назначении лицу пенсии», — говорится в сообщении.