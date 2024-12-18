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18 декабря 2024, 16:20 Читати українською

Китайская автокомпания стала третьим крупнейшим майнером в мире

Китайский поставщик смарт-оборудования и транзакционных услуг для автоиндустрии Cango занял третье место по хешрейту среди майнеров биткоина. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, пишет forklog.

Китайский поставщик смарт-оборудования и транзакционных услуг для автоиндустрии Cango занял третье место по хешрейту среди майнеров биткоина.
Фото: depositphotos

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5 ноября Cango отчиталась о приобретении ASIC от Bitmain общей вычислительной мощностью в 32 EH/s за $256 млн.

Устройства размещены в американских датацентрах Bitmain на 18 месяцев. Согласно источникам Blockspace, пока весь хешрейт обеспечивают Antminer S19 XP от Bitmain.

Cango планирует добавить еще 18 EH/s от Golden TechGen Limited в обмен на $144 млн в акциях CANG. Это поднимет суммарный хешрейт компании до 50 EH/s. Сделку намерены реализовать до 31 марта 2025 года.

Согласно договору, владелец Golden TechGen Limited — бывший CFO Bitmain Макс Хуа — получит право назначить двух членов совета директоров Cango.

В ноябре 2024 года СМИ сообщили о задержках поставок оборудования от Bitmain таможенной службой США. Одним из потенциальных объяснений было использование в некоторых моделях Antminer чипов компании Sophgo, подозреваемой в нарушении санкций.

Напомним, 9 декабря Bitmain анонсировала запуск новой производственной линии на территории США.

Источник: Минфин
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