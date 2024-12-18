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18 декабря 2024, 15:57 Читати українською

Товарооборот между Украиной и Японией вырос на 6%

Объем двусторонней торговли между Украиной и Японией в 2024 году вырос на 6% и достиг $747,2 млн, продолжив прошлогоднюю тенденцию роста, которая составила почти 30%. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко в ходе бизнес-форума в Осаке, передает Минэкономики.

Объем двусторонней торговли между Украиной и Японией в 2024 году вырос на 6% и достиг $747,2 млн, продолжив прошлогоднюю тенденцию роста, которая составила почти 30%.
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

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«Объем двусторонней торговли между нашими государствами растет. В прошлом году — почти на 30%. В этом году еще дополнительно почти на 6%, достигнув $747,2 млн», — отметила Свириденко.

Она подчеркнула, что Украина работает над усилением двусторонней торговли с Японией и отмечает оживление активности с начала полномасштабного вторжения. Цель Украины сейчас не только торговать с Японией, но также привлекать японские инвестиции в Украину для создания японской продукции в Украине.

Япония является вторым по объему донором помощи бюджету Украины, предоставив в этом году $4,2 млрд поддержки.

Страна также реализует более 30 проектов через международные организации в сфере сельского хозяйства, медицины и гуманитарного разминирования.

Свириденко призвала японский бизнес инвестировать в ключевые секторы украинской экономики, локализовать производства и создавать совместные предприятия с украинскими компаниями.

Она обратилась к правительству Японии с просьбой поддержать восстановление поврежденных или разрушенных украинских промышленных объектов.

В министерстве отметили, что в бизнес-форуме, организованном Японской организацией внешней торговли (JETRO), приняли участие представители правительств обеих стран, Торгово-промышленной палаты Украины, Федерации работодателей Украины, два десятка украинских компаний и более 200 представителей японского частного сектора.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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