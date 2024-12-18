UniCredit увеличил долю в Commerzbank до 28%

Итальянская финансовая группа UniCredit нарастила долю в германском Commerzbank до 28%, указывается в пресс-релизе UniCredit. Теперь группе принадлежат 9,5% акций банка напрямую и еще 18,5% — через производные инструменты.

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В пресс-релизе уточняется, что средняя стоимость формирования всей позиции ниже текущих котировок и соответствует финансовым целям UniCredit. Группа отметила, что ее позиция в отношении Commerzbank в настоящий момент является обычной инвестицией и не влияет на оферту для акционеров Banco BPM, который он хочет купить за 10,1 млрд евро.

В сообщении также говорится, что UniCredit подал необходимые нормативные документы для доведения доли в Commerzbank до 29,9% — именно столько он рассчитывает приобрести, о чем заявлялось ранее. Процесс одобрения запущен, поддерживаются контакты с властями.

UniCredit вошла в капитал Commerzbank в сентябре и за это время увеличила долю до 21%. В конце ноября стало известно, что UniCredit сделал предложение миланскому банку Banco BPM о покупке всех его акций за 10,1 млрд евро.