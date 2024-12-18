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18 декабря 2024, 14:32 Читати українською

Украинская Grammarly покупает ИИ-редактор документов Coda

Первый украинский «единорог» (стартап, оцененный более чем в $1 млрд) Grammarly договорился о приобретении редактора документов с искусственным интеллектом Coda. Руководитель Grammarly Рахул Рой-Чоудхури покинет пост СЭО, а компании объединятся под руководством гендиректора Coda Шишира Мехротра. Об этом пишут в блогах Grammarly и Coda, сообщает AIN.

Первый украинский «единорог» (стартап, оцененный более чем в $1 млрд) Grammarly договорился о приобретении редактора документов с искусственным интеллектом Coda.
Фото: grammarly.com

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Отмечается, что обе компании пишут об общем видении будущего относительно искусственного интеллекта, в котором ИИ переосмыслит каждый бизнес-приложение и рабочий процесс.

«Мы хотим переосмыслить набор инструментов и объединиться, чтобы предоставить пользователям и командам собственную платформу для повышения производительности благодаря ИИ для приложений и агентов», — отметил СЕО Coda Шишир Мехротра.

Речь идет о том, что инструмент исправления ошибок в текстах на английском языке Grammarly теперь будет работать быстрее и умнее вместе с продуктами Coda, в частности Coda Brain. Также ИИ-ассистента Grammarly планируют добавить в редактор Coda Docs.

В долгосрочной перспективе компании планируют объединить «лучшее из Coda и Grammarly» — знания о компании, генеративные функции чата с ИИ, полный набор инструментов для повышения производительности и сотни ИИ агентов.

Сумма сделки

Сумма сделки не разглашается. По данным The Information, основанная в 2014 году Coda привлекла $320 млн. финансирования. 200 сотрудников стартапа присоединятся к Grammarly, насчитывающей около 1 200 сотрудников.

Grammarly

Компания Grammarly была основана в 2009 году тремя украинцами: Алексеем Шевченко, Максимом Литвином и Дмитрием Лидером.

Grammarly разрабатывает популярный сервис для проверки грамматики, стилистики и правописания текстов на английском языке. В 2021 году стоимость компании была оценена в $13 млрд после очередного раунда инвестиций.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
18 декабря 2024, 16:21
#
А владельцы они знают что это украинская компания ?

Вот интересно , гетьманцев и ему подобные раз за разом совершают преступления против экономики Украины . В итоге по сумме регистрироваться в украинской юрисдикции — только сумасшедший будет .

Авторам — пишите верно — Американская компания … а не «украинский» . И еще спросите , захотят ли ее владельцы представляться украинцами или американцами .
+
0
Moonlighter
Moonlighter
18 декабря 2024, 16:31
#
Американская компания с украинскими корнями.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
18 декабря 2024, 16:59
#
А почему она не укоренилась в Украине? Например французкие компании регистрируются во франции обычно …
+
+15
Moonlighter
Moonlighter
18 декабря 2024, 16:28
#
Грамарли каждый год дешевеет, с 13 млрд в 2021 году до 8 млрд в этом, в прошлом 9.8 млрд. Пиком сервиса был 2021 и 2022 годы. После появления chatgpt и сотен аналогов, суть таких сервисов как grammarly перестала существовать. Отсюда и увольнение 20% сотрудников у грамарли за один год. То что предоставляет бесплатный чат — кратно превосходит платный граммарли. Я годами пользовался граммарли и платил за годовую подписку $140, и когда в декабре 2022 первый раз попробовал chatgpt, сразу понял что это круто перевернет рынок. Возможно слияние с Coda немного укрепит позиции перед инвесторами, но на дистанции уже никак не повлияет. И смешно читать про «стартап», которому уже больше 15 лет.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
18 декабря 2024, 17:00
#
Там пока есть сервис , она встроена . НО в целом вы правы , быстрое развитие ИИ мнгновенно может завершить для них рынок .
+
0
Ranet
Ranet
18 декабря 2024, 17:55
#
Так в тексте так и написано. По сути, это Coda покупает Grammarly. Заурядный обмен акциями назвали перемогой.
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