Первый украинский «единорог» (стартап, оцененный более чем в $1 млрд) Grammarly договорился о приобретении редактора документов с искусственным интеллектом Coda. Руководитель Grammarly Рахул Рой-Чоудхури покинет пост СЭО, а компании объединятся под руководством гендиректора Coda Шишира Мехротра. Об этом пишут в блогах Grammarly и Coda, сообщает AIN.
Украинская Grammarly покупает ИИ-редактор документов Coda
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Отмечается, что обе компании пишут об общем видении будущего относительно искусственного интеллекта, в котором ИИ переосмыслит каждый бизнес-приложение и рабочий процесс.
«Мы хотим переосмыслить набор инструментов и объединиться, чтобы предоставить пользователям и командам собственную платформу для повышения производительности благодаря ИИ для приложений и агентов», — отметил СЕО Coda Шишир Мехротра.
Речь идет о том, что инструмент исправления ошибок в текстах на английском языке Grammarly теперь будет работать быстрее и умнее вместе с продуктами Coda, в частности Coda Brain. Также ИИ-ассистента Grammarly планируют добавить в редактор Coda Docs.
В долгосрочной перспективе компании планируют объединить «лучшее из Coda и Grammarly» — знания о компании, генеративные функции чата с ИИ, полный набор инструментов для повышения производительности и сотни ИИ агентов.
Сумма сделки
Сумма сделки не разглашается. По данным The Information, основанная в 2014 году Coda привлекла $320 млн. финансирования. 200 сотрудников стартапа присоединятся к Grammarly, насчитывающей около 1 200 сотрудников.
Grammarly
Компания Grammarly была основана в 2009 году тремя украинцами: Алексеем Шевченко, Максимом Литвином и Дмитрием Лидером.
Grammarly разрабатывает популярный сервис для проверки грамматики, стилистики и правописания текстов на английском языке. В 2021 году стоимость компании была оценена в $13 млрд после очередного раунда инвестиций.
Комментарии - 6
Вот интересно , гетьманцев и ему подобные раз за разом совершают преступления против экономики Украины . В итоге по сумме регистрироваться в украинской юрисдикции — только сумасшедший будет .
Авторам — пишите верно — Американская компания … а не «украинский» . И еще спросите , захотят ли ее владельцы представляться украинцами или американцами .