Украинская Grammarly покупает ИИ-редактор документов Coda

Первый украинский «единорог» (стартап, оцененный более чем в $1 млрд) Grammarly договорился о приобретении редактора документов с искусственным интеллектом Coda. Руководитель Grammarly Рахул Рой-Чоудхури покинет пост СЭО, а компании объединятся под руководством гендиректора Coda Шишира Мехротра. Об этом пишут в блогах Grammarly и Coda, сообщает AIN.

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Отмечается, что обе компании пишут об общем видении будущего относительно искусственного интеллекта, в котором ИИ переосмыслит каждый бизнес-приложение и рабочий процесс.

«Мы хотим переосмыслить набор инструментов и объединиться, чтобы предоставить пользователям и командам собственную платформу для повышения производительности благодаря ИИ для приложений и агентов», — отметил СЕО Coda Шишир Мехротра.

Речь идет о том, что инструмент исправления ошибок в текстах на английском языке Grammarly теперь будет работать быстрее и умнее вместе с продуктами Coda, в частности Coda Brain. Также ИИ-ассистента Grammarly планируют добавить в редактор Coda Docs.

В долгосрочной перспективе компании планируют объединить «лучшее из Coda и Grammarly» — знания о компании, генеративные функции чата с ИИ, полный набор инструментов для повышения производительности и сотни ИИ агентов.

Сумма сделки

Сумма сделки не разглашается. По данным The Information, основанная в 2014 году Coda привлекла $320 млн. финансирования. 200 сотрудников стартапа присоединятся к Grammarly, насчитывающей около 1 200 сотрудников.

Grammarly

Компания Grammarly была основана в 2009 году тремя украинцами: Алексеем Шевченко, Максимом Литвином и Дмитрием Лидером.

Grammarly разрабатывает популярный сервис для проверки грамматики, стилистики и правописания текстов на английском языке. В 2021 году стоимость компании была оценена в $13 млрд после очередного раунда инвестиций.