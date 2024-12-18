EBay расширил программу выкупа акций до $3 млрд

Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay увеличил объем ранее объявленной программы выкупа собственных акций на $3 млрд, говорится в пресс-релизе компании.

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В феврале этого года совет директоров утвердил новую программу buyback на $2 млрд, а общий размер запланированного выкупа акций на тот момент достиг $3,4 млрд.

По состоянию на 30 октября в обращении находились около 494 млн акций eBay, пишет MarketWatch.

Цена бумаг компании с начала года выросла на 45% до $63,64 на закрытие торгов в понедельник.

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