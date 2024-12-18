Dogen привлекает интерес, обещая рост на 20,000%, превосходящий Solana и Ethereum

Новый криптовалютный игрок вызывает ажиотаж на рынке, оттягивая внимание от таких гигантов, как Solana и Ethereum . Инвесторы устремляются к пресейлу Dogen, вдохновленные перспективой колоссальных доходов. Слухи о возможном росте на 20,000% подогревают интерес, заставляя задуматься, может ли это быть следующим крупным рывком в мире криптовалют.

DOGEN: Первый мемтокен для альфа-самцов, которые требуют только лучшего

Откройте своего внутреннего альфа-самца с DOGEN, мемтокеном, созданным для тех, кто хочет жить красиво. DOGEN — это альфа-дог, который никогда не упускает шанса на успех. Это токен для победителей, которые не соглашаются на меньшее. Представьте себе роскошные автомобили, пачки денег и красивых женщин — это образ жизни Alpha DOGEN!

💎HODL как босс, завоюй рынок 💎

Готовы жить, как альфа-самец DOGEN, и наслаждаться лучшими вещами в жизни? DOGEN готов к взлету на 700% к концу пресейла, и это только начало. С этим токеном вас ждут потенциальные тысячи процентов прибыли, так как мемтокены становятся самым горячим трендом в этом сезоне альткоинов.

Чем раньше вы войдете, тем больше выиграете! Это предложение, которому завидуют другие, а вы будете на вершине пищевой цепи.

⚡️ Пропустили рост WIF, Popcat или Ponke? ⚡️

DOGEN — новый игрок на поле мемтокенов Solana, рядом с такими, как BONK, WIF и Popcat, которые уже показали рост на 1000%. Сейчас DOGEN недооценен, но готов поднять эту историю на новый уровень, возможно, побив рекорды в этом «бычьем» ралли.

🎉Сообщество, движущееся к реальной ценности 🎉

DOGEN — это не просто кратковременный хайп; это растущее движение. Команда DOGEN сосредоточена на создании процветающего сообщества альфа-лидеров, которые не готовы довольствоваться малым и настроены доминировать на рынке. Токен предлагает реальную ценность, начиная с захватывающих кампаний и заканчивая эксклюзивными преимуществами для ранних участников. DOGEN — это шанс стать частью чего-то долгосрочного.

Многоуровневая реферальная программа DOGEN отличается своей агрессивностью: вы будете получать 7% с каждого токена, купленного вашими «бро» (1 уровень) с использованием вашего реферального кода. И это еще не всё — больше уровней и рефералов принесут вам еще больше наград.

Держите DOGEN, и пусть другие вам завидуют! Присоединяйтесь к армии Dogen сегодня и завоюйте мир криптовалют! 🚀

Solana набирает обороты, следующая цель $256?

Solana движется в диапазоне $205-$240, демонстрируя медленный, но устойчивый рост. С ростом более чем на 60% за последние 6 месяцев, она показывает признаки восстановления. RSI близкий к 54 указывает на сбалансированное давление покупателей и продавцов, что намекает на возможность роста. Если цена пробьет уровень $256, следующая цель — $290, что даст прирост более 20%. Поддержка на уровне $188 обеспечивает стабильность в случае отката. Текущий тренд предполагает постепенное развитие с потенциалом для дальнейшего роста.

Ethereum готовится к прорыву: станет ли следующей целью $4800?

Цена Ethereum колеблется в диапазоне $3648-$4137, демонстрируя солидный импульс. Рост за месяц составил 28.1%, а за неделю — 8.12%. RSI на уровне 54.83 указывает, что ETH набирает силу, но ещё не перекуплен. 10-дневная скользящая средняя на уровне $4004 превышает 100-дневную ($3923), что подтверждает устойчивость восходящего тренда. Если ETH преодолеет уровень $4318, следующей целью станет $4807, что даст прирост почти на 15%. Однако, если цена упадет ниже $3340, она может протестировать уровень $2852. В условиях глобального «бычьего» тренда ETH может демонстрировать сильный рост в ближайшем будущем.

Вывод

DOGEN выделяется своим уникальным потенциалом роста, обещая прирост в 700% ещё до окончания пресейла и огромные доходы в этом сезоне альткоинов. С фокусом на роскошь, успех и сообщество рыночных лидеров, он превосходит Solana и Ethereum в краткосрочной перспективе. Вдохновленный такими токенами, как BONK, DOGEN прокладывает смелый путь к рекордным достижениям.

Сайт: Dogen crypto