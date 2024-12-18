Курс валют на 18 декабря: доллар и евро в банках подорожали

В среду на наличном рынке курс доллара прибавил 5 копеек в покупке и продаже. Евро прибавило в покупке 10 копеек и 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро прибавило 5 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,60−42,10 грн. Евро покупают за 43,70 грн, а продают за 44,30 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,95−42,00, евро — 44,20−44,35 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,88−41,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,96−44,00 грн/евро.

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