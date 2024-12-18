В Украине спрос на новые бензиновые авто упал на 24%

В прошлом месяце автопарк страны пополнили более 1,8 тысячи новых авто с бензиновыми двигателями, что на 24% меньше, чем в прошлом году.

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В то же время, уменьшилась и доля таких авто в общих продажах новых легковушек.

Топ бензиновых авто

В топ-5 новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:

SKODA Octavia — 139 ед.;

HYUNDAI Tucson — 97 ед.;

RENAULT Duster — 90 ед.;

KIA Sportage — 84 ед.;

MAZDA CX5 — 82 ед.

Среди импортируемых подержанных легковых автомобилей бензиновые авто также удерживают первенство.

Бензиновыми были 46% б/у авто, которые в ноябре перешли на украинские номера (6,8 тыс. ед.). Их средний возраст составил 10,5 лет.

Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто: