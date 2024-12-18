В прошлом месяце автопарк страны пополнили более 1,8 тысячи новых авто с бензиновыми двигателями, что на 24% меньше, чем в прошлом году.
В Украине спрос на новые бензиновые авто упал на 24%
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В то же время, уменьшилась и доля таких авто в общих продажах новых легковушек.
Топ бензиновых авто
В топ-5 новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:
- SKODA Octavia — 139 ед.;
- HYUNDAI Tucson — 97 ед.;
- RENAULT Duster — 90 ед.;
- KIA Sportage — 84 ед.;
- MAZDA CX5 — 82 ед.
Среди импортируемых подержанных легковых автомобилей бензиновые авто также удерживают первенство.
Бензиновыми были 46% б/у авто, которые в ноябре перешли на украинские номера (6,8 тыс. ед.). Их средний возраст составил 10,5 лет.
Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:
- VOLKSWAGEN Golf — 549 ед.;
- AUDI Q5 — 332 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 284 ед.;
- RENAULT Megane — 262 ед.;
- NISSAN Rogue — 247 ед.
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Источник: Минфин
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