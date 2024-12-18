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18 декабря 2024, 12:16 Читати українською

В Украине спрос на новые бензиновые авто упал на 24%

В прошлом месяце автопарк страны пополнили более 1,8 тысячи новых авто с бензиновыми двигателями, что на 24% меньше, чем в прошлом году.

В прошлом месяце автопарк страны пополнили более 1,8 тысячи новых авто с бензиновыми двигателями, что на 24% меньше, чем в прошлом году.
Фото: depositphotos

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В то же время, уменьшилась и доля таких авто в общих продажах новых легковушек.

Топ бензиновых авто

В топ-5 новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:

  • SKODA Octavia — 139 ед.;
  • HYUNDAI Tucson — 97 ед.;
  • RENAULT Duster — 90 ед.;
  • KIA Sportage — 84 ед.;
  • MAZDA CX5 — 82 ед.

Среди импортируемых подержанных легковых автомобилей бензиновые авто также удерживают первенство.

Бензиновыми были 46% б/у авто, которые в ноябре перешли на украинские номера (6,8 тыс. ед.). Их средний возраст составил 10,5 лет.

Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:

  • VOLKSWAGEN Golf — 549 ед.;
  • AUDI Q5 — 332 ед.;
  • VOLKSWAGEN Tiguan — 284 ед.;
  • RENAULT Megane — 262 ед.;
  • NISSAN Rogue — 247 ед.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
TAN72
TAN72
18 декабря 2024, 13:02
#
Даёшь больше цены на топливо 🥱
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
18 декабря 2024, 14:29
#
Так в Україні вже давно не 52 мільйони. І тенденцію по чисельності мабуть також всі розуміють.
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