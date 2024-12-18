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18 декабря 2024, 11:52 Читати українською

В Европарламенте призвали к созданию биткоин-резерва, 19% американцев интересуются криптой: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.19% американцев использовали или интересуются криптовалютамиКаждый пятый избиратель в США пользовался, торговал или интересовался криптовалютами.
Фото: pixabay.com

19% американцев использовали или интересуются криптовалютами

Каждый пятый избиратель в США пользовался, торговал или интересовался криптовалютами. Об этом свидетельствуют результаты опроса Emerson College за декабрь 2024 года.

Популярность цифровых активов выше среди младших возрастов: 32% избирателей младше 40 лет — пользователи криптовалют. Среди опрошенных в возрасте 40−49 лет этот показатель составляет 28%, 50−59 лет — 17%, 60−69 лет — 9%. Доля среди избирателей старше 70 лет — 4%.

Около 26% мужчин и 13% женщин ответили, что взаимодействовали с цифровыми активами. Среди всех пользователей криптовалют только 39% применяли их для оплаты покупок.

Специалисты выяснили, что такие активы более популярны среди этнических меньшинств: утвердительно ответили треть избирателей азиатского, латиноамериканского или афроамериканского происхождения. Показатель среди белых составил 14%.

Многие также положительно относятся к Дональду Трампу — его поддерживают 57% пользователей криптовалют.

В рамках исследования 11−13 декабря специалисты Emerson College опросили 1000 зарегистрированных американских избирателей разных демографических групп и политических предпочтений.

Tether инвестировала в StablR для продвижения стейблкоинов в ЕС

Компания Tether, выпускающая USDT, инвестировала нераскрытую сумму в европейского провайдера стейблкоинов StablR в рамках стратегии по стимулированию принятия активов в ЕС.

«Европейский рынок стейблкоинов с капитализацией в $400 млн привязанных к евро монет в последние месяцы испытал значительный рост, обусловленный импульсом от нормативной структуры MiCA, которая вступит в силу 30 декабря», — говорится в прессрелизе.

StablR является эмитентом «стабильных монет» EURR и USDR. Компания планирует использовать платформу Hadron от Tether. Представленное в ноябре решение обеспечивает возможность частным лицам и компаниям управлять полным жизненным циклом токенов.

В продукте сделан акцент на предоставлении комплексного инструментария для обеспечения процедур KYC/AML, мониторинга транзакций и управления рисками.

В июле StablR получила лицензию Electronic Money Institution (EMI) от Управления по финансовым услугам Мальты.

Обе регулируемые монеты компании совместимы с ERC-20 и Solana. В StablR рассчитывают расширить поддержку большего количества сетей с помощью Hadron.

В Великобритании участников криптоиндустрии призвали делиться опытом для разработки крипторежима

Управление финансового регулирования и надзора Великобритании (FCA) призвало криптовалютную индустрию делиться своим опытом и помогать формировать правила регулирования сектора.

Согласно сообщению, FCA хочет, чтобы сообщество взяло на себя инициативу в разработке новых способов раскрытия важной информации, «чтобы люди понимали риски, прежде чем покупать криптовалюты».

Кроме того, регулятор отметил, что документ DP24/4 (допуск, раскрытие информации и режим противодействия злоупотреблениям на рынке криптоактивов) является частью серии публикаций, призванных помочь в формировании крипторежима в Великобритании.

В этом дискуссионном документе отражены идеи, полученные в результате серии обсуждений по криптовалютным вопросам под руководством FCA, которые регулятор провел с представителями индустрии в начале года. Он также основывается на предварительных консультациях с правительством.

«Мы также предлагаем определенным фирмам, например авторизованным криптовалютным торговым платформам, обмениваться информацией между собой, чтобы помочь остановить подозрения на злоупотребление на рынке. Это снизит уровень мошенничества и будет способствовать распространению надлежащих практик в секторе», — говорится в заявлении.

В FCA отметили, что хотят разработать крипторежим, который будет справедлив, сбалансирован и пропорционален всем. Участники индустрии могут отправить свои отзывы до 14 марта 2025 года.

В Европарламенте призвали к созданию биткоин-резерва

Сара Кнафо, представляющая партию «Реконкиста» в Европарламенте, призвала к созданию стратегического биткоин-резерва, выступив против цифрового евро.

Законодательница отметила привлекательность первой криптовалюты из-за ее децентрализованной природы, ограниченного предложения и растущего распространения. Кнафо призвала рассмотреть биткоин для диверсификации резервов и хеджирования экономической неопределенности.

В своем выступлении представительница «Реконкисты» сравнила развитие регулирования цифровых активов в мире, упомянув легализацию первой криптовалюты Сальвадором и программу избранного президента США.

Она выразила сожаление, что в Европе власти в основном сосредоточены на регулировании, налогообложении и подавлении инноваций.

По ее мнению, ЕЦБ следует перейти от чрезмерного надзора к принятию децентрализованной природы биткоина.

«Пора сменить парадигму. Необходимо оградить население от инфляции и плохого экономического выбора наших государств. Важно сказать „нет“ тоталитарным соблазнам ЕЦБ, который хочет навязать цифровой евро», — подытожила она.

17 декабря бывший министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал Бундестаг принять биткоин-стратегию, заявив об упущенных возможностях.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
18 декабря 2024, 14:27
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Вже навіть євродепутат говорить — Важливо сказати «ні» ТОТАЛІТАРНИМ спокусам ЄЦБ, який хоче нав’язати цифровий євро". А до піпла ще не доходить, що їх заганяють в (стойло) цифровий концтабір. От так вони і жили:)
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