Акции Nissan взлетели на 24% на новостях о возможном слиянии с Honda

Акции Nissan Motor Co выросли на 24% в среду, максимально за последние 50 лет, на фоне надежд, что потенциальное слияние с Honda Motor Co спасет японского автопроизводителя от финансового кризиса, пишет Bloomberg.

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Что известно

Акции стали лидером в японском индексе Nikkei 225, так как инвесторы приветствовали новости для проблемного автопроизводителя, чьи акции при нынешнем руководстве демонстрировали наихудшие показатели за последние 50 лет.

«Учитывая, что Nissan получит поддержку от более сильного в финансовом и операционном отношении партнера, это следует считать хорошей новостью», — написала в своей записке Джули Бут, старший аналитик лондонской исследовательской фирмы Pelham Smithers Associates Ltd.

Детали

Honda рассматривает несколько вариантов, включая слияние, капитальное партнерство или создание холдинговой компании, сказал исполнительный вице-президент Синджи Аояма в среду после сообщений о переговорах между автопроизводителями.

Mitsubishi Motors Corp., которая, как предполагается, также примет участие в сотрудничестве, поднялась в цене на 20%, что стало самым большим ростом с 2013 года.

Акции Honda, напротив, упали на 3,4% из-за опасений, что ей придется спасать Nissan.

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