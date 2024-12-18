За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 580 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 766690 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 17 декабря: 1580 российских оккупантов, 4 танка и 64 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 766690 (+1580) человек/persons,
- танков — 9571 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 19772 (+21) ед,
- артиллерийских систем — 21164 (+5) ед,
- РСЗО — 1256 (+0) ед,
- средства ПВО — 1025 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 20470 (+64),
- крылатые ракеты — 2943 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 31610 (+60) ед,
- специальная техника — 3652 (+2)
Источник: Минфин
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