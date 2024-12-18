Расходы общего фонда госбюджета достигли 3 триллионов с начала года

Общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 3 трлн грн за январь — ноябрь 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Отмечается, что это на 365,7 млрд грн или на 13,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ноябре было израсходовано 340,9 млрд грн бюджетных денег. В структуре расходов больше всего направлено: