Общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 3 трлн грн за январь — ноябрь 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Расходы общего фонда госбюджета достигли 3 триллионов с начала года
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Отмечается, что это на 365,7 млрд грн или на 13,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В ноябре было израсходовано 340,9 млрд грн бюджетных денег. В структуре расходов больше всего направлено:
- 1,2 трлн грн — на оплату труда с начислениями (в том числе в ноябре — 115,3 млрд грн) или 38,6% от общего объема расходов, затраченных за январь — ноябрь 2024 года. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 876,6 млрд грн.
- 463 млрд грн — на оплату использования товаров и услуг (в ноябре — 46,1 млрд грн) или 15,4% от общего объема расходов.
- 510,6 млрд грн — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в ноябре — 44,6 млрд грн) или 17% от общего объема расходов.
- 330,0 млрд грн — на субсидии и текущие трансферты предприятиям (в ноябре — 63,6 млрд грн) или 11% от общего объема расходов.
- 286,7 млрд грн — на обслуживание государственного долга (в ноябре — 43,2 млрд грн) или 9,6% от общего объема.
- 163 млрд грн — на трансферты местным бюджетам (в ноябре — 16 млрд грн) или 5,4% от общего объема.
Источник: Минфин
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