Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) оштрафовала компанию Meta на 251 млн евро за несоблюдение
Ирландия оштрафовала Meta на 251 млн евро за утечку данных из Facebook
Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) оштрафовала компанию Meta на 251 млн евро за несоблюдение
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Причиной штрафа было нарушение безопасности соцсети Facebook, затронувшее около трех миллионов аккаунтов в Европейской экономической зоне.
Meta обнаружила проблему безопасности в сентябре 2018 года, устранила уязвимость и проинформировала правоохранительные органы.
Однако, по данным DPC, Meta не задокументировала нарушение в полном объеме и не предоставила полную информацию регуляторам. Это означало, что Meta нарушила
Однако основная часть штрафа — 240 млн евро — касается характера утечки персональных данных, который является «неспособностью включить требования по защите данных к проекту нарушенной системы», говорится в заявлении регулятора.
Meta, как ожидается, подаст апелляцию на штраф DPC.
Напомним
В сентябре ирландский регулятор оштрафовал Meta на 91 млн. евро за ненадежность системы управления паролями.
Комментарии - 2
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