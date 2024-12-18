Ирландия оштрафовала Meta на 251 млн евро за утечку данных из Facebook

Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) оштрафовала компанию Meta на 251 млн евро за несоблюдение Регламента Е С о конфиденциальности данных. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на заявление ирландского регулятора.

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Причиной штрафа было нарушение безопасности соцсети Facebook, затронувшее около трех миллионов аккаунтов в Европейской экономической зоне.

Meta обнаружила проблему безопасности в сентябре 2018 года, устранила уязвимость и проинформировала правоохранительные органы.

Однако, по данным DPC, Meta не задокументировала нарушение в полном объеме и не предоставила полную информацию регуляторам. Это означало, что Meta нарушила Регламент Е С , за что ей был выписан штраф в размере 11 млн евро.

Однако основная часть штрафа — 240 млн евро — касается характера утечки персональных данных, который является «неспособностью включить требования по защите данных к проекту нарушенной системы», говорится в заявлении регулятора.

Meta, как ожидается, подаст апелляцию на штраф DPC.

Напомним

В сентябре ирландский регулятор оштрафовал Meta на 91 млн. евро за ненадежность системы управления паролями.