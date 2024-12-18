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18 декабря 2024, 8:43 Читати українською

Ирландия оштрафовала Meta на 251 млн евро за утечку данных из Facebook

Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) оштрафовала компанию Meta на 251 млн евро за несоблюдение Регламента Е С о конфиденциальности данных. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на заявление ирландского регулятора.

Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) оштрафовала компанию Meta на 251 млн евро за несоблюдение Регламента Е С о конфиденциальности данных.
Фото: depositphotos

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Подробности

Причиной штрафа было нарушение безопасности соцсети Facebook, затронувшее около трех миллионов аккаунтов в Европейской экономической зоне.

Meta обнаружила проблему безопасности в сентябре 2018 года, устранила уязвимость и проинформировала правоохранительные органы.

Однако, по данным DPC, Meta не задокументировала нарушение в полном объеме и не предоставила полную информацию регуляторам. Это означало, что Meta нарушила Регламент Е С, за что ей был выписан штраф в размере 11 млн евро.

Однако основная часть штрафа — 240 млн евро — касается характера утечки персональных данных, который является «неспособностью включить требования по защите данных к проекту нарушенной системы», говорится в заявлении регулятора.

Meta, как ожидается, подаст апелляцию на штраф DPC.

Напомним

В сентябре ирландский регулятор оштрафовал Meta на 91 млн. евро за ненадежность системы управления паролями.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
18 декабря 2024, 9:05
#
Вот так всегда…
Сначала заманивают крупный бизнес минимальными корпоративными налогами, а затем по полной программе и неоднократно штрафуют…
+
0
TattiReuven
TattiReuven
18 декабря 2024, 10:40
#
Фб вообще помойка. Сплошь идиотская реклама. Фуу
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