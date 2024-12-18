«Укрэнерго»: 18 декабря свет будут выключать только бизнесу и промышленности

18 декабря графики отключения света для населения не будут применяться, только для бизнеса — с 07:00 до 20:00. Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

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Графики отключений

«18 декабря для бытовых потребителей меры по ограничению потребления не прогнозируются», — говорится в сообщении.

Но графики для промышленности и бизнеса будут применять — с 07:00 до 20:00.

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Напомним

17 декабря впервые за месяц ограничения потребления электроэнергии не применяются.

Как сообщалось, с 16 декабря меры по ограничению потребления электроэнергии для бытовых потребителей начали применяться по новым графикам.