18 декабря графики отключения света для населения не будут применяться, только для бизнеса — с 07:00 до 20:00. Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
«Укрэнерго»: 18 декабря свет будут выключать только бизнесу и промышленности
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Графики отключений
«18 декабря для бытовых потребителей меры по ограничению потребления не прогнозируются», — говорится в сообщении.
Но графики для промышленности и бизнеса будут применять — с 07:00 до 20:00.
Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
Напомним
17 декабря впервые за месяц ограничения потребления электроэнергии не применяются.
Как сообщалось, с 16 декабря меры по ограничению потребления электроэнергии для бытовых потребителей начали применяться по новым графикам.
Источник: Минфин
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