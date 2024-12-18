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18 декабря 2024, 10:00 Читати українською

Доступный гигант? XYZVerse (XYZ) за $0.01 готов превзойти Cardano и XRP

С ростом криптовалютного рынка и достижением Биткоином отметки в $100,000, новый игрок, оцененный всего в один цент, привлекает внимание. XYZVerse (XYZ) готовится превзойти таких гигантов, как Cardano и XRP, обещая существенные прибыли для тех, кто обратит на него внимание.

XYZVerse (XYZ) объединяет мем-культуру и спортивное сообщество, создавая экосистему, ориентированную на пользователей и предлагающую уникальный подход.

Правь полем с XYZ: новый чемпион среди мем-коинов!

Игра началась, и XYZ лидирует в битве мем-коинов! Этот сенсационный мем-токен с уклоном в спорт вышел на рынок с неудержимым импульсом, оставляя позади слабых конкурентов и мошеннические криптовалюты.

Продвигаясь вперед, XYZ готовится показать впечатляющие результаты, оставив далеко позади такие токены, как BOME и WIF. С амбициозной целью роста на 9,900%, XYZ готов завоевать корону мем-коинов в следующем бычьем ралли!

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XYZ — это главный игрок в XYZVerse — идеальном сочетании спортивного азарта и мем-культуры. Эта экосистема, ориентированная на сообщество, станет настоящей находкой как для криптоэнтузиастов, так и для поклонников спорта.

Вспомните $1 миллиард торгового объема Polymarket во время ажиотажа вокруг ставок на выборы в США, а теперь представьте это в усиленной версии с XYZVerse. С миллионами спортивных фанатов, готовых к действиям, возможности для ранних инвесторов в XYZ поистине огромны!

XYZ пока недооценен, а с ожидаемыми крупными листингами участники пресейла могут рассчитывать на жизненно важные доходы.

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Cardano (ADA)

Cardano (ADA) недавно продемонстрировал заметную волатильность. За последние шесть месяцев цена выросла на 189,82%, что указывает на значительное развитие. Только за последний месяц ADA поднялся на 56,78%, демонстрируя сильный восходящий импульс. Однако за последнюю неделю цена снизилась на 7,11%.

На данный момент ADA торгуется в диапазоне $0.94-$1.22. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке $1.35, где может усилиться давление на продажу. Если цена преодолеет этот уровень, следующим сопротивлением станет $1.636. На нижней границе ближайший уровень поддержки составляет $0.78, что может служить опорой в случае снижения цены. Второй уровень поддержки расположен на $0.50 и может стать важным для предотвращения дальнейших потерь.

Технические индикаторы дают смешанные сигналы. Простые скользящие средние (SMA) за 10 и 100 дней близки — $1.08 и $1.09 соответственно, что указывает на фазу консолидации. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 62.08 приближается к зоне перекупленности. Стохастический осциллятор показывает значение 84.68, что может свидетельствовать о перекупленности актива и возможной коррекции цены. Уровень MACD в 0.0036 указывает на умеренно бычий тренд.

XRP (XRP)

За последний месяц XRP вырос более чем на 180%, демонстрируя значительный восходящий тренд. За шесть месяцев криптовалюта поднялась более чем на 400%, что подчеркивает ее стабильный рост. Несмотря на снижение на 3.5% за последнюю неделю, XRP сохраняет сильные позиции, торгуясь в диапазоне $2.03-$2.73.

Монета приближается к ближайшему уровню сопротивления на $3.02. Успешный прорыв этого уровня может подтолкнуть XRP ко второму сопротивлению на $3.73, что представляет собой потенциальный рост на 37% от текущей верхней границы. С другой стороны, ближайший уровень поддержки находится на $1.61. Если цена снизится до этого уровня, это будет означать уменьшение на 21%, но сильная поддержка может предотвратить серьезные потери.

Технические индикаторы указывают на сохранение импульса. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 69.51 и стохастический осциллятор с показателем 71.62 сигнализируют о том, что XRP приближается к зоне перекупленности, но у него все еще есть потенциал для роста. Простые скользящие средние за 10 и 100 дней находятся близко друг к другу в районе $2.40, создавая устойчивую основу. С уровнем MACD в 0.0150, указывающим на бычий тренд, XRP может продолжить восходящее движение, нацеленное на преодоление ключевых уровней сопротивления в ближайшем будущем.

Заключение

На фоне сильных игроков, таких как ADA и XRP, в бычьем ралли 2024 года XYZVerse (XYZ) выделяется как доступный мем-коин, ориентированный на спорт. Он обещает значительный рост за счет вовлечения сообщества и уникального сочетания мем-культуры и спортивного энтузиазма.

Узнать больше о XYZVerse (XYZ) можно здесь:

Сайт

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mantis05
mantis05
18 декабря 2024, 11:15
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Сравнивать мем коин с кардано и риплом- это топ. Афтар жжёт.
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