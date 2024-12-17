На рынке небанковских финуслуг появился новый игрок

Национальный банк на основании поданных заявлений и документов принял решение о выдаче ООО «Вижинфанд Юкрейн» лицензии на деятельность финансовой компании с правом предоставления финансовой услуги — предоставление средств и банковских металлов в кредит. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.