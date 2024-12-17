Национальный банк на основании поданных заявлений и документов принял решение о выдаче ООО «Вижинфанд Юкрейн» лицензии на деятельность финансовой компании с правом предоставления финансовой услуги — предоставление средств и банковских металлов в кредит. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
На рынке небанковских финуслуг появился новый игрок
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Отмечается, что одновременно с получением лицензии на деятельность финансовой компании ООО «Вижинфанд Юкрейн» приобрело статус финансового учреждения.
Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 16 декабря 2024 года.
Источник: Минфин
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