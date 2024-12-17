К закрытию межбанка курс доллара вырос на 11 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже. Евро выросло на 14 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 17 декабря: гривна на межбанке пошла вниз
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 17 декабря
|
Закрытие 17 декабря
|
Изменения
|
41,77/41,79
|
41,88/41,93
|
11 /14
|
43,85/43,86
|
43,99/44,03
|
14/17
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,55−42,05 грн. Евро покупают за 43,60 грн., а продают за 44,25 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,95−42,00, евро — 44,15−44,30 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии