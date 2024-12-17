Минфин привлек более 10 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 17 декабря на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 10,32 млрд грн, что на 13,53 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 23,85 млрд грн.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

3,16 млрд грн под 15,09% с погашением 4 февраля 2026 (на прошлой неделе ставка была 15,10%);

4,11 млрд грн под 16,20% с погашением 14 апреля 2027 года (на прошлой неделе ставка была 16,19%);

3,05 млрд грн под 16,50% с погашением 3 ноября 2027 года (на прошлой неделе ставка была 16,42%).

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.