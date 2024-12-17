Жалобы предприятий на дефицит рабочей силы достигли рекорда — опрос

Дефицит рабочей силы вследствие призыва и/или выезда сотрудников снова стал главной проблемой для бизнеса, а доля жалующихся на это препятствие компаний в ноябре достигла исторического рекорда в 64% против 57% в октябре и 61% в сентябре. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса предприятий Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД).

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Что известно

«В то же время проблема с поиском квалифицированных работников растет. С одной стороны, есть ограниченное предложение, но мы видим и рост спроса на рабочую силу, что является очень положительным сигналом и свидетельствует о возобновлении, по меньшей мере, не ухудшении экономической деятельности», — прокомментировал директор ИЭД Оксана Кузяков.

По поводу проблемы сложности поиска квалифицированных работников заявили 55,5% опрошенных после 51,9% в октябре. А неквалифицированный персонал тяжело найти 38,9% бизнесов после 34,8% в октябре.

Подробности

На рынке труда большинство предприятий не планирует никаких изменений, хотя заметны положительные явления: продолжила расти доля предприятий с планами увеличить занятость в ближайшие три-четыре месяца — с 13,8% до 14,1%, а доля бизнесов, планирующих увеличить количество работников в вынужденных отпусках, уменьшилась — с 14,4% до 4,2%.

Что касается препятствий, то тройка лидеров осталась такой же, как в октябре, хотя в другой последовательности.

«На втором месте у нас „опасно работать“. На третьей строчке — „рост цен на сырье, материалы и товары“. Значение этого показателя выросло с 43% до 48%, возможно, из-за инфляционных ожиданий», — констатировал старший научный сотрудник ИЭД. Евгений Ангел.