Дефицит рабочей силы вследствие призыва и/или выезда сотрудников снова стал главной проблемой для бизнеса, а доля жалующихся на это препятствие компаний в ноябре достигла исторического рекорда в 64% против 57% в октябре и 61% в сентябре. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса предприятий Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД).
Жалобы предприятий на дефицит рабочей силы достигли рекорда — опрос
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Что известно
«В то же время проблема с поиском квалифицированных работников растет. С одной стороны, есть ограниченное предложение, но мы видим и рост спроса на рабочую силу, что является очень положительным сигналом и свидетельствует о возобновлении, по меньшей мере, не ухудшении экономической деятельности», — прокомментировал директор ИЭД Оксана Кузяков.
По поводу проблемы сложности поиска квалифицированных работников заявили 55,5% опрошенных после 51,9% в октябре. А неквалифицированный персонал тяжело найти 38,9% бизнесов после 34,8% в октябре.
Подробности
На рынке труда большинство предприятий не планирует никаких изменений, хотя заметны положительные явления: продолжила расти доля предприятий с планами увеличить занятость в ближайшие три-четыре месяца — с 13,8% до 14,1%, а доля бизнесов, планирующих увеличить количество работников в вынужденных отпусках, уменьшилась — с 14,4% до 4,2%.
Что касается препятствий, то тройка лидеров осталась такой же, как в октябре, хотя в другой последовательности.
«На втором месте у нас „опасно работать“. На третьей строчке — „рост цен на сырье, материалы и товары“. Значение этого показателя выросло с 43% до 48%, возможно, из-за инфляционных ожиданий», — констатировал старший научный сотрудник ИЭД. Евгений Ангел.
Комментарии - 1
Кордони закриті коли відкриються залишиться офісний планктон і бюджетники та різні обл-рай-шмай адміністрації - дармоїди одним словом.
Або бізнес платить достойні зарплати старт -+ 1К євро або везе криворуке дно з Азії. Хоча там теж не дурні «за їду» працювати.