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17 декабря 2024, 18:05 Читати українською

В Украине уменьшилось количество небанков

Количество участников небанковского финансового рынка в ноябре уменьшилось с 897 (по состоянию на 01 ноября 2024 г.) до 892 (по состоянию на 01 декабря 2024 г.). Количество банков осталось неизменным — 62. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Количество участников небанковского финансового рынка в ноябре уменьшилось с 897 (по состоянию на 01 ноября 2024 г.) до 892 (по состоянию на 01 декабря 2024 г.).

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Что известно

Из реестров по инициативе заявителя исключен рискованный страховщик и один кредитный союз. Принудительно исключены три финансовых компании.

В ноябре одной финансовой компании, одному страховщику и одному кредитному союзу аннулированы все лицензии добровольно (на основании поданных ими заявлений). В то же время принудительно аннулированы лицензии двум финансовым компаниям. Остановлено действие лицензии одной финансовой компании. Также Национальный банк Украины согласовал сужение объема лицензии 14 финансовым компаниям.

По состоянию на 01 декабря на рынке небанковских финансовых услуг работали 489 финансовых компаний (было 492), 57 страховщиков non-life (было 58), 11 life-страховщиков (количество не изменилось), один страховщик со специальным статусом, 111 ломбардов (количество не изменилось)), 108 кредитных союзов (было 109), 1 лизингодатель (количество не изменилось), 43 страховых брокера (количество не изменилось) и 71 коллекторская компания (количество не изменилось).

Подробности

Кроме того, на рынке признано 16 банковских групп (количество не изменилось) и 31 небанковскую финансовую группу (было 30).

На платежном рынке действует 16 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось), и 14 международных платежных систем, созданных нерезидентами (количество не изменилось).

В то же время на рынке предоставлятелей финансовых платежных услуг работают 18 платежных учреждений (количество не изменилось), 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк — эмитент электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтового н (количество не изменилось).

Источник: Минфин
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