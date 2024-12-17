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17 декабря 2024, 17:46 Читати українською

Страны ЕС проверят страховки танкеров с предположительно российской нефтью

Страны Евросоюза будут запрашивать страховые документы от несчастных случаев у судов, перевозящих российскую нефть, проходящих через Датские проливы, Финский залив и воды между Швецией и Данией, пишет Financial Times со ссылкой на чиновников.

Страны Евросоюза будут запрашивать страховые документы от несчастных случаев у судов, перевозящих российскую нефть, проходящих через Датские проливы, Финский залив и воды между Швецией и Данией, пишет Financial Times со ссылкой на чиновников.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиДеталиСоответствующая договоренность была согласована на встрече Объединенного экспедиционного отряда североевропейских стран в Таллине 16 декабря.
Фото: depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали

Соответствующая договоренность была согласована на встрече Объединенного экспедиционного отряда североевропейских стран в Таллине 16 декабря. По словам чиновников, осведомленных о новой схеме, речь идет об ужесточении ограничений на «теневой флот» россии. Для включения танкеров в санкционный список потребуется единогласие всех 27-ми стран ЕС.

Корабли, у которых окажется недостаточное страховое покрытие со стороны участвующих государств — Великобритании, Дании, Швеции, Польши, Финляндии и Эстонии, — могут быть включены в санкционные списки.

Санкции G7 запрещают западным страховщикам предоставлять страховку судам, нарушающим условия ограничения цены на нефть, которое призвано остановить россию от продажи нефти выше фиксированной цены в $60 за баррель.

Как пишет FT, россия использует «теневой флот» для обхода санкций, однако такие судна зачастую старые, а их владельцы скрыты. Эти суда часто либо пользуются услугами страховщиков, надежность которых неизвестна, либо вообще не страхуются от несчастных случаев.

Так, по словам министра иностранных дел Латвии Байба Браже, эта мера «действительно направлена против теневого флота и делает его деятельность буквально невозможной». Она убеждена, что ежедневно в Балтийское море заходят и выходят 2 тысячи судов, и «если что-то случится, это будет полная катастрофа».

«Речь идет не только о том, что россия избегает ограничения цен на нефть и просто контрабандой перевозит нефть, обходя санкции, но и о реальном риске, риске безопасности, экологическом риске», — сказала она.

Однако Bloomberg указывает, что никаких автоматических или немедленных последствий для судов, уличенных в несоблюдении правил страхования, не ожидается. По словам источников издания, в будущем могут последовать более ощутимые меры, основанные на собранной информации.

Напомним

Суда под санкциями со стороны США, ЕС и Великобритании, с трудом продолжают торговать. В понедельник, 16 декабря, ЕС внес еще 52 судна, обвиняемых в принадлежности к «теневому флоту», в список судов, которым запрещен вход в порты ЕС и доступ к услугам, предоставляемым компаниями ЕС.

Эстония уже начала запрашивать страховку, но по состоянию на июль и август она получила ответы только от около 40 % проходящего флота, сообщил в сентябре Bloomberg.

Великобритания ввела аналогичную меру для судов, проходящих через Ла-Манш, в октябре, основные изменения произойдут в проливе между Данией и Швецией. В конце ноября Великобритания сообщила, что в рамках этой схемы были установлены контакты с более чем 43 судами, а к одному судну, проигнорировавшему запросы, были применены санкции.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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