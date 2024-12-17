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17 декабря 2024, 16:54 Читати українською

ЕЦБ ужесточил требования к достаточности капитала банков еврозоны

Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение повысить общие требования к достаточности основного базового капитала (СЕТ1) банков еврозоны с 1,1% до 1,2%, следует из сообщения ЕЦБ.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение повысить общие требования к достаточности основного базового капитала (СЕТ1) банков еврозоны с 1,1% до 1,2%, следует из сообщения ЕЦБ.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноНовые требования будут применяться с 2025 года.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Новые требования будут применяться с 2025 года. Это решение было обусловлено изменениями в профиле риска отдельных банков на фоне корректировки требований Pillar 2, а также на фоне роста геополитических рисков.

Повышены были и требования к коэффициенту СЕТ1 с учетом необязательных рекомендаций — с 11,2% до 11,3%. Требования к совокупному капиталу, который рассчитывается путем сложения СЕТ1, капитала первого и второго уровней Tier 1 и Tier 2, были увеличены с 15,5% до 15,6%.

Более чем вдвое выросло и количество банков, подпадающих под дополнительные требования из-за риска чрезмерной долговой нагрузки. Теперь коэффициент leverage ratio выше минимальных 3% должны поддерживать 13 банков.

Размер превышения будет варьироваться в диапазоне от 10 до 40 базисных пунктов. При этом еще четыре банка будут обязаны иметь дополнительную ликвидность с целью соблюдения минимальных «периодов выживания» и валютных буферов ликвидности.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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