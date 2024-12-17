Британия экстренно выделила 35 млн фунтов на восстановление энергетики в Украине

Великобритания оказывает Украине экстренную поддержку в размере 35 миллионов фунтов стерлингов. Средства будут направлены на возобновление энергетической сети страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании.

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Подробности

В ведомстве отметили, что 20 миллионов фунтов стерлингов будут направлены на обеспечение чрезвычайных потребностей в энергетике. В поддержку выполнения жизненно важных ремонтов сети электропередач и обеспечения дополнительных мощностей.

Средства будут выделены и для защиты энергетической инфраструктуры Украины.

В частности, речь идет о проекте по производству дополнительных 20 МВт электроэнергии, который сможет обеспечить электроэнергией 20 тысяч домов.

Еще 15 миллионов пойдут на гуманитарную помощь самым уязвимым слоям населения.

Кроме этого, Великобритания вводит новые санкции против энергетического сектора россии.