Верховная Рада продлила налоговые и таможенные льготы на следующий год. В том числе продолжается освобождение от пошлин и НДС дронов и комплектующих к боеприпасам. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Рада продолжила освобождение от пошлин и НДС импорта дронов и комплектующих к боеприпасам
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Законопроект № 12266 об изменениях в Налоговом кодексе поддержал 331 депутат, законопроект № 12267 об изменениях в Таможенный кодекс поддержали 335 депутатов.
Что они предполагают
- Освобождение от таможенных платежей для составляющих импортируемых для производства боеприпасов и снарядов.
- Продолжение льгот на ввоз БПЛА, приборов ночного видения, антидроновых ружей
и т. д.
- Расширение льгот на составляющие для всех беспилотников — наземных, аква, а не только БПЛА.
- Отсрочка до 1 января 2027 года перехода на экостандарты Евро-6 для транспортных средств (которые должны действовать уже с 2025 года).
Также предусмотрена поддержка благотворителей и волонтеров:
- возможность неприбыльным организациям помогать военным и их семьям без утраты статуса;
- собранные волонтерами средства — без НДФЛ, если переданы благотворительным фондам;
- льготы для работников неприбыльных организаций (до 5% дохода).
Кроме того, продлении НДС-льготы для украинского кино на время военного положения, отменены оценки для рынка подержанных авто и введена полная фискализация игорного бизнеса.
Льготы на электрокары
Глава финансового комитета Даниил Гетманцев отметил, что льготы на электромобили будут действовать в течение следующего года.
«Льготы действуют до 1 января 2026 года. А потом да, прекратятся», — заявил он.
Источник: Минфин
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