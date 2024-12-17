Рада продолжила освобождение от пошлин и НДС импорта дронов и комплектующих к боеприпасам

Верховная Рада продлила налоговые и таможенные льготы на следующий год. В том числе продолжается освобождение от пошлин и НДС дронов и комплектующих к боеприпасам. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

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Законопроект № 12266 об изменениях в Налоговом кодексе поддержал 331 депутат, законопроект № 12267 об изменениях в Таможенный кодекс поддержали 335 депутатов.

Что они предполагают

Освобождение от таможенных платежей для составляющих импортируемых для производства боеприпасов и снарядов.

Продолжение льгот на ввоз БПЛА, приборов ночного видения, антидроновых ружей и т. д.

Расширение льгот на составляющие для всех беспилотников — наземных, аква, а не только БПЛА.

Отсрочка до 1 января 2027 года перехода на экостандарты Евро-6 для транспортных средств (которые должны действовать уже с 2025 года).

Также предусмотрена поддержка благотворителей и волонтеров:

возможность неприбыльным организациям помогать военным и их семьям без утраты статуса;

собранные волонтерами средства — без НДФЛ, если переданы благотворительным фондам;

льготы для работников неприбыльных организаций (до 5% дохода).

Кроме того, продлении НДС-льготы для украинского кино на время военного положения, отменены оценки для рынка подержанных авто и введена полная фискализация игорного бизнеса.

Льготы на электрокары

Глава финансового комитета Даниил Гетманцев отметил, что льготы на электромобили будут действовать в течение следующего года.

«Льготы действуют до 1 января 2026 года. А потом да, прекратятся», — заявил он.