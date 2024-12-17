42% венчурных инвестиций в США получают компании, связанные с искусственным интеллектом

42% венчурного капитала США было направлено именно в ИИ-сектор, что значительно превышает показатели предыдущих лет. Об этом пишет PYMNTS, сообщает FinTech Insider.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По сравнению с 2022 годом, когда на ИИ-компании приходилось только 22% инвестиций, прошлогодний показатель составил 36%, а ныне достиг 42%. Эксперты банка считают эту тенденцию беспрецедентной консолидацией инвестиций в одной категории.

По состоянию на 2024 год уже 20 ИИ-компаний смогли привлечь более 2 миллиардов долларов инвестиций.

Руководитель подразделения HSBC US Innovation Banking Дэйв Сабоу назвал этот процесс началом «агентской эры», когда автономные системы ИИ кардинально изменяют коммуникации, работу и взаимодействие с цифровым и физическим миром.

По мнению специалистов BlackRock, 2025 станет знаковым для инфраструктурных и киберзащитных инвестиций, существенно связанных с развитием искусственного интеллекта.