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17 декабря 2024, 13:55 Читати українською

На Уолл-стрит считают, что доллар подорожает после инаугурации Трампа

Американские аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление доллара США, даже до уровня паритета с евро (т.е. 1:1), несмотря на то, что новоизбранный президент США Дональд Трамп выступает за более слабый доллар. Об этом пишет Financial Times.

Американские аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление доллара США, даже до уровня паритета с евро (т.

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Что известно

Трамп давно придерживается мнения, что сильный доллар оказывает чрезмерное давление на экономику США. Он считает это «огромным бременем» для американских компаний, пытающихся продавать свою продукцию за границу.

Однако опрошенные газетой эксперты и инвесторы, среди которых Goldman Sachs, Morgan Stanley и UBS, скептически относятся к возможности Трампа девальвировать доллар. Его собственная политика (налоговые сокращения, высокие тарифы на импорт) может привести к инфляции и удержанию высоких процентных ставок Федеральной резервной системой, что сделает доллар еще более привлекательным для иностранного капитала и усилит его курс.

Deutsche Bank даже ожидает достижения паритета по евро в 2025 году.

Подробности

Доллар уже укрепился на 6,1% с начала октября, показав самый сильный квартал с 2022 года. Это связано с тем, что рынок стал делать ставку на победу кандидата от Республиканской партии и внедрение его планов по торговым тарифам и налоговым сокращениям.

Хотя аналитики отмечают, что рынок уже учел значительное влияние президентства Трампа, мало кто считает, что это признак окончания ралли или риторика республиканцев приведет к снижению курса валюты.

«Он может попытаться повлиять на доллар. Но, наконец, фундаментальные факторы обычно побеждают», — сказал Эрик Виноград, главный экономист AllianceBernstein.

Источник: Минфин
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