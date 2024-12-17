Укрзализныця капитализирует $160 млн процентов по евробондам

Укрзализныця решила капитализировать около $160 млн накопленных процентов по еврооблигациям и просит их владельцев отложить выплату будущих процентов еще на 12 месяцев так же с возможностью их капитализации для сохранения ликвидности в условиях сложного финансового положения из-за российской военной агрессии. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Интерфакс-Украина.

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Группа будет использовать этот период для работы со своими заинтересованными сторонами (включая правительство Украины) и партнерами (такими как международные финансовые институты) для подготовки долгосрочного предложения и решения по рефинансированию для своих инвесторов в еврооблигации.

Уточняется, что по еврооблигациям на $594,9 млн с погашением 9 июля 2026 года и ставкой 8,25% капитализируются проценты на сумму $108,28 млн, что увеличивает объем этого выпуска до $703,18 млн, тогда как по еврооблигациям на $300 млн погашением 15 июля 2028 года и ставкой 7,875% — на сумму $51,9 млн, что увеличивает выпуск до $351,9 млн.