Украина увеличила экспорт товаров на 15,7% — Госстат

Экспорт товаров из Украины за январь — октябрь 2024 года составил $34,7 млрд, что на 15,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт украинских товаров увеличился на 10% - до $57,4 млрд. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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«За январь-октябрь 2024 года экспорт товаров составил $34 727,2 млн, или 115,7% по сравнению с январем-октябрем 2023 года, импорт — $57 431,5 млн, или 110,0%», — говорится в сообщении.

Следовательно, отрицательное сальдо составило $22,7 млрд против $22,2 за аналогичный период прошлого года. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,60 (за январь-октябрь 2023 года — 0,57).

Экспорт

Среди групп товаров, экспорт которых продемонстрировал наибольший рост в этом году:

электрические машины (+27,9,3%),

черные металлы (+18,0%),

зерновые культуры (+14,7%).

Импорт

Импорт увеличился в категориях:

электрические машины (+33,6%),

реакторы ядерные, котлы, машины" (+23,2%)

средства наземного транспорта, кроме железнодорожного (+9,0%).

В то же время, объемы импорта нефти и продуктов ее переработки сократились на 14,1%.