Экспорт товаров из Украины за январь — октябрь 2024 года составил $34,7 млрд, что на 15,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт украинских товаров увеличился на 10% - до $57,4 млрд. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Украина увеличила экспорт товаров на 15,7% — Госстат
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«За январь-октябрь 2024 года экспорт товаров составил $34 727,2 млн, или 115,7% по сравнению с январем-октябрем 2023 года, импорт — $57 431,5 млн, или 110,0%», — говорится в сообщении.
Следовательно, отрицательное сальдо составило $22,7 млрд против $22,2 за аналогичный период прошлого года. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,60 (за январь-октябрь 2023 года — 0,57).
Экспорт
Среди групп товаров, экспорт которых продемонстрировал наибольший рост в этом году:
- электрические машины (+27,9,3%),
- черные металлы (+18,0%),
- зерновые культуры (+14,7%).
Импорт
Импорт увеличился в категориях:
- электрические машины (+33,6%),
- реакторы ядерные, котлы, машины" (+23,2%)
- средства наземного транспорта, кроме железнодорожного (+9,0%).
В то же время, объемы импорта нефти и продуктов ее переработки сократились на 14,1%.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии