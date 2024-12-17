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17 декабря 2024, 11:52 Читати українською

Vodafone отложил повышение тарифов с 24 декабря

Мобильный оператор Vodafone откладывает объявленные изменения в новых тарифах. Об этом пишет ЭП со ссылкой на Vodafone.

Мобильный оператор Vodafone откладывает объявленные изменения в новых тарифах.

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Что известно

Мобильный оператор объявил об изменении стоимости тарифов новой линейки Joice и тарифа Turbo с 24 декабря 2024 года — в зависимости от тарифа, стоимость увеличится на 70−120 грн.

«Да для абонентов, уже пользующихся этими тарифами, Vodafone отсрочит изменения и внедряет специальные условия пользования — предоставляет 3 пакета услуг по старой стоимости. Для новых клиентов, которые станут абонентами Vodafone и совершат первый звонок до 20.01.2025, компания также предоставит 3 пакета услуг подряд по старой стоимости. После этого будут действовать новые цены», — рассказали в пресс-службе Vodafone.

Там также сообщили, что среди факторов, обусловливающих изменение стоимости и наполнение тарифных планов в этом году — стремительный рост стоимости электроэнергии, дополнительные затраты на резервное питание, ремонт поврежденного в результате войны оборудования. Кроме того, увеличились налоговые сборы для компании.

«Изменения касаются актуальных тарифов, доступных для подключения новым клиентам компании. Остальные тарифы остаются без изменений», — рассказали в компании.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 декабря 2024, 13:01
#
Очень хороший маркетинговый ход!
Теперь «чайка -переключайка» останется без «бонусов» от «Лайф» и опять будет красть и сладкое и соленое!
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