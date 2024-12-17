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17 декабря 2024, 11:12 Читати українською

Акции Nvidia упали к минимуму за 2 месяца

Акции Nvidia упали в понедельник и вошли в зону коррекции, хотя сам высокотехнологичный Nasdaq Composite достиг нового рекорда, пишет CNBC.

Акции Nvidia упали в понедельник и вошли в зону коррекции, хотя сам высокотехнологичный Nasdaq Composite достиг нового рекорда, пишет CNBC.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноПроизводитель чипов в этом году вырос на 166% на фоне ажиотажа вокруг ИИ.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Производитель чипов в этом году вырос на 166% на фоне ажиотажа вокруг ИИ. Однако в последнее время акции находятся под давлением.

С начала декабря бумаги подешевели на 4,5%, находясь примерно на 11% ниже своего рекордного закрытия в $148,88, достигнутого в прошлом месяце. Поскольку котировки отступили от максимума более чем на 10%, акции Nvidia официально вошли в зону коррекции.

В понедельник бумаги закрылись с понижением почти на 1,7%, а на постмаркете потеряли еще 0,83%. Цена едва удержалась над уровнем $130, опустившись к 2-месячным минимумам.

Детали

Недавнее падение акций Nvidia может сигнализировать о фиксации прибыли на Уолл-стрит после очередного успешного года. Производитель графических процессоров, лежащих в основе крупных языковых моделей, выиграл от увеличения спроса на центры обработки данных с момента запуска ChatGPT в конце 2022 года.

Однако есть некоторые причины для беспокойства для этого лидера рынка и основного игрока среди трех основных индексов. Рынок продолжает двигаться к новым максимумам, в то время как Nvidia отстает. Это может быть предупреждающим сигналом, если паттерн продолжится. Roth MKM отмечает, что уровень $125—$130 является ключевым испытанием для акций и всего рынка.

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Источник: Минфин
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